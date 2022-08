Sony und Tencent kaufen große Anteile an From Software

In einer heute veröffentlichten Geschäftsnotiz an die Shareholder gibt Kadokawa Corporation bekannt, dass zwei große Player in die Kadokawa-Tochter From Software investiert haben. Tencents Geschäftseinheit Sixjoy hält ab sofort 1.703 Aktien und damit 16,25 Prozent, Sony Interactive Entertainment gehören nun 1.476 Aktien und damit 14.09 Prozent der Videospielfirma, die für "Dark Souls" und "Elden Ring" berühmt" ist. Kadokawa bleibt Mehrheitseignerin mit weiterhin 69,66 Prozent aller Anteile.

From Softwares Kapitalzuwachs beläuft sich damit laut der Meldung auf 36.399.550.000 Yen, das sind etwa 262.367.956 Euro. Das Geld soll zur "Stärkung der Fähigkeiten von From Software bei der Erstellung und Entwicklung von Spiele-IPs" sowie "für die Schaffung eines Frameworks, das die Erweiterung des Umfangs von From Softwares eigenem Publishing auf dem globalen Markt ermöglicht" genutzt werden.

Es ist also möglich, dass die nächsten From-Software-Titel für die globale Distribution nicht mehr auf Drittanbieter wie Namco Bandai angewiesen sind, sondern mit Hilfe von Tencent oder unter From Softwares eigener Marke im Westen erscheinen. Denkbar sind außerdem exklusive oder zeitlich exklusive Titel für Sonys PlayStation, die bereits mit "Demons' Souls" und "Bloodborne" exklusiv mit From Software zusammengearbeitet haben.

Pascal Wagner