Robert Kyncl verlässt YouTube

Nach zwölf Jahren in Diensten von YouTube steht Robert Kyncl vor dem Abschied. Während YouTube-CEO Susan Wojcicki intern bereits eine Nachfolgerin für den Posten des Chief Business Officer gefunden hat, sieht die Gerüchteküche den scheidenden YouTube-Manager als potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten im Hause Warner Music.

Nach zwölf Jahren in Diensten von YouTube steht Robert Kyncl vor dem Abschied. Einen entsprechenden Bericht des US-Branchenblatts "Variety" vom 29. August 2022 bestätigte Kyncl, der zuletzt als Chief Business Officer für die Alphabet-Videoplattform tätig war, wenig später via Twitter: "Ich habe beschlossen, mich bald einer neuen Herausforderung zu stellen", schrieb Kyncl dort. Es sei ihm eine Ehre gewesen, mit Kreativschaffenden, Künstler:innen sowie Medien- und Musikunternehmen an der Transformation der Medienwelt zu arbeiten.

Während YouTube-CEO Susan Wojcicki laut "Variety" in der ebenfalls schon rund zehn Jahre für den Google-Konzern aktiven Mary Ellen Coe bereits intern eine Nachfolgerin für den Posten des Chief Business Officer gefunden hat, sieht die Gerüchteküche den scheidenden YouTube-Manager Kyncl als potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten im Hause Warner Music.

Beim Musikmajor hatte Stephen Cooper nach mehr als zehn Jahren im Amt als CEO Mitte Juni 2022 bekannt gegeben, dass man nach einem Nachfolger für ihn suche.

Nun spekuliert "Music Business Worldwide", dass der Abschied von Kyncl darauf hinweisen könnte, dass diese Suche erfolgreich abgeschlossen sei - und verweist dabei auf eine zuvor veröffentlichte Liste potenzieller Kandidaten, auf der man Kyncl bereits geführt habe - allerdings funktionierte diese mehr als 50 Namen umfassende Liste auch eher wie eine Schrotladung, nicht wie ein Florett.

Text: Knut Schlinger