Xbox All Access startet ab heute in der Schweiz

Xbox All Access umfasst für eine monatliche Gebühr neben dem Xbox Game Pass Ultimate auch eine Xbox Series X oder Xbox Series S. Der Schweizer Vertriebspartner ist Swisscom. Xbox All Access ist bereits seit Ende letzten Jahres in Deutschland erhältlich.

Nachdem Xbox All Access Ende letzten Jahres in Deutschland gestartet ist, wird das Rundum-Paket von Microsoft ab heute auch in der Schweiz erhältlich sein. Das Paket wird in der Schweiz bisher exklusiv bei Swisscom angeboten.

Xbox All Access ist ein Rundum-Paket und umfasst neben dem Xbox Game Pass Ultimate, der bereits den Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold enthält, auch eine neue Xbox-Konsole. Interessierte dürfen zwischen einer Xbox Series X und Xbox Series S auswählen. Das Paket kostet pro Monat für die Xbox Series X 34,90 CHF und für die Xbox Series S 24,90 CHF. Die Laufzeit ist auf 24 Monate angesetzt.

Adriano D'Adamo