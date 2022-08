"Horizon Worlds" Vice President Sharma verlässt Meta

Nach sechs Jahren verlässt Vivek Sharma, Vice President von Metas VR-Social-Plattform "Horizon Worlds", die Firma. Das meldete zunächst Reuters, bevor eine Pressemitteilung des Unternehmens den Weggang bestätigte. Vor seiner Tätigkeit für "Horizon Worlds" war Sharma bereits VP of Product für Facebook Gaming und Facebook Marketplace. Nun sucht er "neue Herausforderungen" außerhalb des Großkonzerns. Sein Team berichtet nun zunächst direkt an den VP von Metas "Metaverse"-Team, Vishal Shah.

"Wir sind dankbar für Viveks Beiträge in unseren Marketplace-, Gaming- und Metaverse-Teams in den letzten sechs Jahren und wünschen ihm alles Gute", schrieb ein Meta-Sprecher in einer Presseerklärung. "Meta ist weiterhin eine Quelle für die Entwicklung großartiger Führungskräfte, und wir sind gespannt, was Vivek in seinem nächsten Kapitel erreichen wird."

"Horizon Worlds" generierte zuletzt negative Reaktionen, als Mark Zuckerberg seinen ingame-Avatar in sozialen Netzwerken postete und damit den ernüchternden technischen und ästhetischen Status der VR-Plattform demonstierte. Ob Sharmas Weggang mit dem Medienecho oder dem Zustand der Applikation zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Pascal Wagner