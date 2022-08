tinyBuild kauft Bossa-Franchises und Konfa Games

Publisher tinyBuild hat die IPs "Surgeon Simulator", "Surgeon Simulator VR", "Surgeon Simulator 2", "I am Fish" und "I am Bread" von Bossa Studios übernommen. Der Kaufpreis umfasst eine Vorabzahlung in Höhe von drei Millionen Dollar, knapp 2,99 Millionen Euro. Die Bossa-Franchises haben im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz in Höhe von sechs Millionen Dollar erzielt, ungefähr 5,99 Millionen Euro nach dem aktuellen Umrechnungskurs. tinyBuild freut sich auf neues geistiges Eigentum, während sich die Bossa Studios seit Anfang 2022 vollständig auf Koop-PvE-Games konzentrieren.

tinyBuild hat außerdem die Übernahme von Konfa Games angekündigt, dem Entwicklerstudio von "Despot's Game: Dystopian Army Builder", einem taktischen Auto-Battler, der am 15. September für PC und Konsolen erscheint. Das Team von Konfa Games hat sich dem neu gegründeten tinyBuild-Studiohub in Belgrad, Serbien, angeschlossen. Der maximale Kaufpreis beläuft sich auf bis zu 5,4 Millionen Dollar bzw. 5,39 Millionen Euro, aufgeteilt in etwa 40 Prozent Bargeld und 60 Prozent neu ausgegebene tinyBuild-Aktien.

Alex Nichiporhik, CEO und Mitbegründer von tinyBuild: "Wir investieren weiter in die Erweiterung unseres Portfolios an geistigem Eigentum und die Akquisitionen sind eine einzigartige Gelegenheit, sowohl das talentierte Entwicklerteam von Konfa ins Haus zu holen als auch das geistige Eigentum von Bossa in das tinyBuild-Portfolio aufzunehmen."

Marcel Kleffmann