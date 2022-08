Sony übernimmt Savage Game Studios und gründet Mobile-Division

Sony stellt sich breiter auf und möchte im Mobile-Bereich stärker mitmischen. Soeben ist die geplante Übernahme der Savage Game Studios angekündigt worden, die sich auf Mobile Games spezialisiert haben. Savage betreibt zwei Niederlassungen in Berlin und Helsinki.

Eine Einigung zur Übernahme der Savage Game Studios durch Sony ist unterzeichnet worden. Das in Berlin und Helsinki ansässige Studio ist auf Mobile Games spezialisiert. Neben den gewohnten Konsolen-Spielen und dem stärkeren Einsatz im PC-Bereich möchte Sony ebenfalls auf dem Mobile-Markt mitmischen und neue Spieler:innen mit ihren etablierten Marken begeistern.

Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, erklärt dazu: "Unsere Aktivitäten für das Gaming auf Mobilgeräten werden einen ähnlich ergänzenden Charakter haben und mehr Möglichkeiten für mehr Menschen bieten, mit unseren Inhalten zu interagieren. Zudem unterstützen sie unser Bestreben, neue Zielgruppen zu erreichen, die mit PlayStation und unseren Spielen noch nicht vertraut sind. Savage Game Studios wird Teil einer neu geschaffenen PlayStation Studios Mobile Division, die unabhängig von unserer Konsolen-Entwicklung agieren und sich auf innovative Erlebnisse für unterwegs auf der Basis von neuem und bestehendem PlayStation-IP konzentrieren wird."

Die Übernahmesumme wurde nicht genannt. Das 2020 gegründete Savage Game Studio arbeitet bereits an einem unangekündigten Actionspiel mit Live-Service. Hulst hob zusätzlich noch hervor, dass diese Ausdehnung auf den Mobile-Bereich keinen Einfluss auf die Pläne für storygetriebene Einzelspieler-Titel hätte: "Wie wir euch schon bei unseren Plänen, ausgewählte Titel auf den PC zu bringen, versichert haben, schmälern unsere Bemühungen jenseits der Konsole in keiner Weise unser Engagement für die PlayStation-Community oder unsere Leidenschaft, weiterhin großartige Einzelspieler-Erlebnisse mit einer fesselnden Geschichte zu entwickeln."

Michail Katkoff, CEO und Mitbegründer von Savage Game Studios, erklärt: "Wir haben diesen Deal gemacht, weil wir der Ansicht sind, dass die Führung bei PlayStation Studios unsere Vision dessen, wie wir am besten arbeiten und erfolgreich sein können, respektiert, und weil auch sie nicht davor zurückschrecken, Chancen zu ergreifen. All das, plus die Möglichkeit, uns eventuell den unglaublichen IP-Katalog von PlayStation zunutze machen zu können sowie die Tatsache, dass wir von der Art der Unterstützung, die nur sie bieten können profitieren ... Die schwieriger zu beantwortende Frage wäre: 'Warum nicht?'"

Marcel Kleffmann