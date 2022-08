gamescom 2022 Bilanz: Alle Zahlen, alle Fakten zum Comeback der Messe

Nach einer anstrengenden wie schönen Wochen stehen die meisten Kennzahlen der gamescom fest. Und die können sich angesichts der teilweise großen Skepsis im Vorfeld der Show mehr als sehen lassen. Nach Angaben der Veranstalter:innen von Koelnmesse und game kamen am Ende rund 265.000 Besucher:innen aus 100 Ländern zur gamescom auf das Gelände der Koelnmesse. Damit erreichte die Show das Niveau aus den Jahren 2010 bis 2012, was jedoch viele im Vorfeld nicht für möglich hielten. Von offizieller Seite gab es keine konkrete Prognose. Aus der Branche war zu hören, dass eine Annäherung an die 200.000er Marke schon ein Erfolg sei angesichts fehlender Namen wie Sony PlayStation, Nintendo, EA oder Activision Blizzard.

Auch die sonstigen Kennzahlen sind beeindruckend angesichts der Situation: 1100 Ausstellender aus 53 Ländern zeigten ihre Produkte über 25.000 Fachbesucher:innen, von denen die Hälfte aus dem Ausland kamen. Die Opening Night Live erreichte bis Messeschluss zwölf Mio. Views, die digitale Reichweite beträgt zu dieser Zeit insgesamt 130 Mio. Views.

"Die vielen Partner und das gesamte gamescom-Team haben bei diesem Restart hart dafür gekämpft, dass die gamescom 2022 endlich auch wieder in den Kölner Messehallen stattfinden kann. Weder die Messewirtschaft generell noch die Koelnmesse im Speziellen haben einen einfachen Weg hinter sich. Und trotzdem haben wir es gemeinsam mit allen Ausstellenden geschafft, Hunderttausende Menschen vor Ort und Millionen von Menschen weltweit für die gamescom zu begeistern. Ganz besonders freut mich, dass so viele Besuchende und Ausstellende aus dem Ausland nach Köln gekommen sind, um gemeinsam ihre Leidenschaft für Games zu feiern - die gamescom ist dieses Jahr internationaler denn je. Insgesamt ist das ein klares Zeichen aus Köln in die ganze Welt, dass der Messeplatz Deutschland zurück ist", so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Und Felix Falk, Geschäftsführer des game, ergänzt: "Endlich ist die gamescom wieder ganz zurück. Trotz der besonderen Herausforderungen für alle Beteiligten in diesem Jahr, konnte man die einzigartige Atmosphäre ab Tag 1 überall spüren. Nach über zwei Jahren mit ausschließlich digitalen Events war die Freude über echte Treffen bei Branche und Community riesig. Insgesamt hat die gamescom 2022 unsere Erwartungen übertroffen: Mit diesem Vor-Ort-Comeback zusammen mit unserem abermals ausgebauten digitalen Angebot sind wir für die hybride erfolgreiche Zukunft der gamescom optimal aufgestellt."

Getreu dem Motto nach der Messe ist vor der Messe steht auch schon der Termin für 2023 fest. Da findet die Messe vom 23. bis 27. August statt. Die Opening Night Live ist für den 22. August geplant. Die devcom wird - falls es keine Änderung im Konzept gibt - also am 21. und 22. August stattfinden, der gamescom congress am 24. August.