gamescom awards: "Lies of P" vor "Metal: Hellsinger" und "Inkulinati"

Die Jury und das Publikum haben geurteilt und die noch ausstehenden Gewinner:innen des diesjährigen gamescom awards gekürt. Eine erste Welle an Preisen war ja bereits während der Opening Night Live verkündet worden. Nun stehen alle Preisträger:innen fest und damit auch das Abräumerspiel der Show. Dabei handelt es sich um "Lies of P" von Neowitz aus Südkorea. Es gewann die Kategorien Bestes Action Adventure und Bestes Rollenspiel. Zudem wurde es bereits als "Most Watend Sony PlayStation Game" ausgezeichnet.

Auf je zwei Auszeichnungen kommen "Metal: Hellsinger" des norwegischen Publishers Funcom (Most Wanted PC Game und bestes Action-Spiel, sowie "Inkulinati" von Daedalic Entertainment (Bestes Indi-Spiel und "Most Original Game"). Aus der DACH-Regio gewannen außerdem Kalypso Media ("Ixion" als Bestes Strategie-/Simulationsspiel), THQ Nordic ("AEW: Fight Forever" als Bestes Sportspiel) sowie Plaion (Bestes Line-up). Weitere Gewinner:innen waren unter anderem Microsoft, Wired Production, Warner Bros. Games oder auch Bandai Namco Games, die vom Publikum den Preis als besten Messestand bekamen, für den unter den Fachbesucher:innen auch THQ Nordic hoch gehandelt wurde.

Alle Preisträger:innen des gamescom awards 2022 im Überblick:

Most Wanted Microsoft Xbox Game: The Last Case of Benedict Fox (Rogue Games; USA) Most Wanted Nintendo Switch Game: Tin Hearts (Wired Productions; UK) Most Wanted PC Game: Metal: Hellsinger (Funcom, Norwegen) Most Wanted Sony PlayStation Game: Lies of P (Neowiz, Südkorea) Best Action Adventure Game: Lies of P (Neowiz, Südkorea) Best Action Game: Metal: Hellsinger (Funcom, Norwegen) Best Family Game: Paper Trail (Newfangled Games, UK) Best Indie Game: Inkulinati (Daedalic Entertainment, Deutschland) Best Multiplayer Game: Warhammer 40.000: Darktide (Fatshark, Schweden) Best Ongoing Game: Sea of Thieves (Microsoft, USA) Best Role Playing Game: Lies of P (Neowiz, Südkorea) Best Sports Game: AEW: Fight Forever (THQ Nordic, Österreich) Best Strategy/Simulation Game: Ixion (Kalypso Media, Deutschland) Most Original Game: Inkulinati (Daedalic Entertainment, Deutschland) Best Booth: Bandai Namco Entertainment (Japan), Halle 7 Best Trailer: Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, USA) gamescom goes green award: Ukie (UK) Best Lineup: Plaion (Deutschland/Österreich) Heart of Gaming Award: Game Industry Solidarity Campaigns for Ukraine