Games-Releases in Kalenderwoche 35 vom 29. August bis 4. September 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "The Last of Us Part I", "F1 Manager" und "Destroy All Humans! 2: Reprobed".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

30. August 2022 - "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Konami

Die Sammlung umfasst 13 Spiele der Teenage Mutant Ninja Turtles. Mit dabei sind Beat'em-Ups, Plattformer und Brawler, darunter "Teenage Mutant Ninja Turtles" (Arcade), "Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES), "Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time" (Super Nintendo) und "Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)" Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy). Entwicklerstudio Digital Eclipse hat noch Quality-of-life-Features wie dauerhaft verfügbares Speichern, eine Rückspulfunktion, die Neubelegung der Tasten und Online-Features für manche Spiele hinzugefügt.

30. August 2022 - "F1 Manager" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Frontier Developments

Diese Simulation versetzt Spieler:innen nicht in einen Formel-1-Wagen, sondern vor viele Tabellen und Datensätze. Die Management-Simulation beinhaltet Aspekte wie das Boxenstopp-Team bis hin zum Verschleiß der Reifen. Im offiziell lizenzierten Spiel führt man ein Team eines Konstrukteurs, wählt aus einem Pool aus Fahrern und Mitarbeitenden des Jahres 2022.

30. August 2022 - "Dusk Diver 2" für PC, PS4, PS5 und Switch von Idea Factory

Dieses JRPG-Sequel erzählt die Geschehnisse, die ein Jahr nach "Dusk Diver" vonstattengingen. Die Stadt Ximending wird von Monstern aus der Unterwelt angegriffen und Spieler:innen müssen sie aufhalten und gleichzeitig herausfinden, wem sie vertrauen können.

30. August 2022 - "Destroy All Humans! 2: Reprobed" für PC, PS5 und Xbox Series von THQ Nordic

Crypto ist zurück und dieses Mal macht er die 60er-Jahre unsicher. Sein Rachefeldzug treibt ihn quer über den Planeten. Von den USA bis in die Sowjetunion und Japan. Bei diesem Titel handelt es sich um ein Remake des 2006 erschienenen Actionspiels mit viel Humor und Anspielungen. Für die Umsetzung ist Black Forest Games aus Offenburg verantwortlich.

30. August 2022 - "Prinny Presents NIS Classics Volume 3" für Switch von NIS America

Diese Sammlung umfasst zwei Titel. "La Pucelle: Ragnarok" ist ein Rollenspiel, das erstmals im Westen erscheint. "Rhapsody: A Musical Adventure" wird als Vorgänger für die bekannte Disgaea-Reihe angesehen.

30. August - "Inscryption" für PS4 und PS5 von Devolver Digital

"Inscryption" ist ein Genre-Mix von Daniel Mullins, dem Macher von "Pony Island" und "The Hex". Der Titel vereint Elemente von Horror-Games, Escape Rooms, Deck-Bulging-Roguelikes und Brettspielen. Eine Version für den PC ist bereits erschienen. Für die Konsolenversion wurde die Steuerung angepasst und die adaptiven Trigger kommen bei der Version für die PlayStation 5 zum Einsatz.

2. September 2022 - "Lego Brawls" für PS4, PS5 und Switch von Bandai Namco

Dieses Beat'em-Up vereint diverse Franchises von Lego. Von Ninjago und Ritter bis hin zu Dinosaurier. Gekämpft wird in einer 2D-Arena mit mehreren Ebenen und allerlei Waffen. Der Titel erscheint auch in digitaler Form für PC und Xbox.

2. September 2022 - "The Last of Us Part I" für PS5 von Sony Interactive Entertainment

"The Last of Us Part I" ist ein Remake des wegweisenden Action-Adventures "The Last of Us" aus 2013 für die PlayStation 5. Es soll technisch auf der Höhe der Zeit sein und vor allem eine Vielzahl an Zugänglichkeitsoptionen bieten, die auch schon im Sequel enthalten waren. Eine Version für den PC soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

2. September 2022 - "The Ascent" für PS5 von Curve Digital

Die Retail-Version für PlayStation 5 steht in den Startlöchern. "The Ascent" ist ein Action-Rollenspiel-Shooter mit Einzelspieler- und Koop-Modus, der in einer überbevölkerten und grafisch sehr eindrucksvollen Cyberpunk-Welt spielt.

Digital:

30. August 2022 - "Immortality" für PC und Xbox Series von Half Mermaid

Der neueste Titel von Sam Barlow, dem Macher von "Her Story" und "Telling Lies", erzählt in einer Trilogie die Geschichte der Schauspielerin Marissa Marcel. Sie hat drei Filme gedreht, die allerdings nie erschienen sind und woraufhin sie ohne jede Spur verschwindet. Wie auch Barlows andere Spiele ist "Immortality" ein interaktiver Film mit echten Schauspieler:innen.

30. August 2022 - "Commandos 3 HD Remaster" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Kalypso Media

Das Remaster des Echtzeit-Taktikspiels bietet überarbeitete Texturen und neue 3D-Modelle. Das Spiel feiert seine Konsolen-Premiere inkl. überarbeiteter Steuerung und neuem User Interface.

1. September 2022 - "Onsen Master" für PC, Xbox One/Series und Switch von Whitehorn Games

Spieler:innen übernehmen in dieser Management-Simulation die Kontrolle über ein japanisches Badehaus. Sie müssen entweder alleine oder im Multiplayer dafür sorgen, dass den Client:innen geholfen wird.

2. September 2022 - "JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Bandai Namco

Dieses Beat'em-Up wurde von CyberConnect2 entwickelt und umfasst über 50 spielbare Charaktere aus dem Franchise von "JoJo's Bizarre Adventure". Der Anime erfreut sich großer Beliebtheit und das Spiel bleibt der Vorlage treu.

2. September 2022 - "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" für PC, PS4 und Switch von Spike Chunsoft

Dieses Action-RPG basiert auf dem Anime und Manga "Made in Abyss". Spieler:innen können Kapitel aus der beliebten Geschichte nachspielen und eine neue Handlung erleben, die vom Mangaka Akihito Tsukushi mitentwickelt wurde.

Adriano D'Adamo