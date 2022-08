Embracer schließt Übernahme von Square-Enix-Studios und -IPs ab

Übernahme vollzogen meldet die Embracer Group während der gamescom in Sachen Square Enix. Im Mai hatte die schwedische Gruppe den Plan zum Kauf der Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal sowie von 50 IPs, darunter Tomb Raider, Deus Ex und Thief, bekannt gegeben.

Die Embracer Group bleibt ihre Tradition treu, auf der gamescom in Köln mit Nachrichten zu punkten. Zwar kündigte die schwedische Gamesgruppe keine neuen Übernahmen an, meldet dafür in Sachen Sqaure Enix Vollzug.

Erst im Mai wurde bekannt, dass Embracher dem japanischen Unternehmen seine Studios im Westen sowie über 50 Markenrechte ankaufen will. Laut Embracer seien nun alle Konditionen erfüllt, inklusive der Zustimmung der Regulierungsbehörden. Damit würden Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal Teil der Familie und gemeinsam den 12. operativen Geschäftsbereich bilden. Geleitet wird der von Phil Rogers. Weitere Informationen wird und sollder Geschäftsbereich eigenständig zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Mit den Studios wechselt auch ein Katalog bekannter Spielemarken in das Eigentum von Embracer: Unter den 50 IPs sind unter anderem Tomb Raider, Deus Ex, Thief und Legacy of Kain.