devcom: Zehn Prozent mehr Teilnehmende vor Ort als 2019

Während der b2c-Teil der gamescom gerade erst in Fahrt kommt ziehen die Organisator:innen der devcom bereits Bilanz: 3500 Teilnehmende bis zum 26. August sind ein neuer Rekord. Gegenüber der letzten On-site-Veranstaltung 2019 lag das Plus bei zehn Prozent.

"Wir sind überwältigt von der hohen Anzahl Teilnehmender an unserer ersten vollständig hybriden devcom Developer Conference. Unsere Entscheidung, alle Sessions auch online zu streamen und unseren Online-Teilnehmenden ein einzigartiges Event-Erlebnis zu bieten, war absolut richtig und bestätigte unsere Erkenntnisse aus den letzten Jahren", sagt Stephan Reichart, Geschäftsführer der devcom. Er und sein Team zogen als erste für die devcom Bilanz während in den Consumer:innen-Hallen die gamescom erst so richtig in Fahrt kommt.

Die Bilanz der vorgelagerten Fachkonferenz ist äußerst positiv. 3500 Teilnehmende wurden bei dem Hybidevent bis zum 26.August gezählt. Allein bei den Zahlen vor Ort ergab sich ein Anstieg von zehn Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. Insgesamt gab es 120 Sessions von 180 Speaker:innen. Über die Event-App seien 11.200 Kontakte geknüpft und 31.400 Nachrichten versandt worden. Der Twitch-Kanal der devcom erreichte während des 5-tägigen Live-Programms 765.000 Zuschauende.