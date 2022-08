Merchandiser Black Screen Records: Messeeinstieg dreimal so erfolgreich wie 2019

Der physischen Präsenz der gamescom in diesem Jahr wurden diverse spektische Szenarien prophezeit. Zumindest, was den Verkauf von Merchandise in der Markthallen 5.1 und 5.2 angeht, scheinen die Sorgen jedoch immerhin zum Teil unbegründet. Auf Anfrage von GamesMarkt bei Black Screen Records meldete der Schallplattendistributor aus Köln, der in Halle 5.2 verkauft, Rekordverkäufe am ersten Besuchertag der gamescom 2022. "Wir haben am Mittwoch dreimal so viel eingenommen wie am ersten Besuchertag auf der Messe 2019," so Kevin Schulz, Gründer, CEO und Label Manager von Black Screen Records. Auch am Donnerstag sei der Umsatz im Vergleich zu 2019 verdoppelt worden.

Auf Anfrage erklärte Schulz gegenüber GamesMarkt: "Als ein in Köln ansässiges Unternehmen, war uns eigentlich schon von Anfang an klar, dass wir auch 2022 wieder auf die gamescom gehen würden. Diesmal sogar mit einem größeren Stand, mehr Produkten und einem größeren Team. Im Vergleich zu 2019 haben wir am Fachbesuchertag unseren Umsatz verdreifacht und am zweiten Tag verdoppelt. Nach den letzten beiden gamescom-freien Jahren hatte damit im Vorfeld tatsächlich keiner von uns gerechnet. Die Gänge sind voll und wir hatten in den ersten beiden Tagen pausenlos Kund:innen am Stand. Generell verbringen die Besucher:innen mehr Zeit bei uns bzw. in der Merch Area als noch 2019.

Für uns ist die gamescom schon immer der ideale Ort gewesen, um uns mit den Kund:innen auszutauschen. Man trifft viele bekannte Gesichter und Leute, die man eigentlich nur von Twitter, Discord oder Emails kennt. Die meisten Besucher:innen kannten uns aber tatsächlich noch nicht und wussten nicht, dass es 'sowas überhaupt gibt', geschweige denn, dass wir einen Plattenladen für Game-Soundtracks in Köln haben. Wir haben am Stand einen Plattenspieler aufgebaut und man kann sich die Platten vor dem Kauf anschauen und anhören. Zudem gibt's von uns passende Hörempfehlungen und dieses Jahr auch zum ersten Mal eine kostenlose Platte zu jedem Kauf. Sowas gehört natürlich auch einfach zum 'gamescom-Feeling'.

Pascal Wagner