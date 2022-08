Creative Europe Media mit XR-Workshops auf den Venezianischen Filmfestspielen

Creative Europes Media-Programm und die Europäische Kommission sind bei den 79. Internationalen Filmfestspielen mit Veranstaltungen zu XR und zur neuen Förderung für Serienhubs "Writing European" vertreten. Die europäische Kreativförderung läd am 03.09.2022 im Rahmen der Festspiele zum Workshop "How to turn XR to a commercial art form" rund um das Thema Distribution von XR-Projekten ein, der von von Ulrich Schrauth, künstlerischer Leiter des VRHAM! Virtual Reality and Arts Festival, moderiert wird. Um Anmeldung auf der Webseite wird gebeten.

Die Europäische Kommission präsentiert außerdem zwei weitere Veranstaltungen im Rahmen der Venice Production Bridge: "VR/AR in Europe: A Flourishing Content Ecosystem" am 03.09.2022 und "Writing European: Talent Hubs to Stimulate Screenwriting" am 04.09.2022.

Pascal Wagner