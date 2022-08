Smartphonehersteller Honor exklusiver Mobile-Sponsor von HoYoverse auf der gamescom

Der Smartphonehersteller Honor sponsort am Stand von HoYoverse seine Magic4-Pro-Geräte im Konsumentenbereich der gamescom. Auf den Smartphones kann dort die neueste Version von "Genshin Impact" angespielt werden.

In einer gemeinsamen Marketing-Aktion zur gamescom bewerben der Smartphone-Hersteller Honor und HoYoverse, das chinesische Studio hinter "Genshin Impact", eine Kooperation für die mobile Version des beliebten Free-to-Play-Spiels. Honor sponsort daher die hauseigenen Smartphones Honor Magic4 Pro als Spielgeräte auf der gamescom 2022. Auf den Geräten wird im Consumer Area am HoYoverse-Stand in Halle 8 zudem die neueste Version des Spiels 3.0 mit neuen Gebieten zur Verfügung stehen.