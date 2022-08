Premierenfeuerwerk auf der gamescom Opening Night Live

Die gamescom Opening Night Live präsentierte viele Weltpremieren, wie "The Lords of the Fallen", "Under the Waves" und "Dune Awakening", aber auch neues Material zu vielen anderen Spielen, gamescom Awards und einem Podcast.

Die gamescom Opening Night Live zeigte viel neues Material zu bereits angekündigten Videospielen und glänzte durch einige Weltpremieren. Die Show wurde von Geoff Keighley moderiert. Sie begann mit dem Spiel "Everywhere". Im gezeigten Trailer wurden viele Gameplay-Passagen und Orte hintereinander hervorgehoben. Ein Zusammenschnitt präsentierte eine futuristische Stadt, Wüste, Autos und Schusswechsel in kurzer Zeit. Der Titel wird von Build a Rocketboy entwickelt. Kurz darauf wurde eine bekannte Marke mit einem weiteren Videospiel versehen. "Dune Awakening" ist ein Open-World-Survival-MMO. Der Trailer zeigte kein Gameplay, aber eine Figur, die gegen einen der ikonischen Sandwürmer kämpft. Interessierte können sich bereits für die Beta anmelden.

Auch wenn Sony nicht auf der gamescom vertreten ist, kündigten sie den "Dualsense Edge" für die PlayStation 5 an. Der Controller ist anpassbar und modifizierbar. "The Calisto Protocol" erhielt einen neuen Trailer. Dieser zeigte eine Schleichpassage und endete damit, dass der Protagonist durch das Abwassersystem rutschte und von einem Alien geschnappt wurde. Das gezeigte Material wurde auf einer nicht näher genannten Next-Gen-Hardware aufgenommen. Mit einem Cinematic-Trailer kündigen Hexwork Studios "The Lords of the Fallen" an. Dabei handelt es sich um das Sequel zu "Lords of the Fallen", das 2014 noch von Deck 13 entwickelt wurde. Für 2023 und alle Plattformen wurde "Moving Out 2" angekündigt. Es soll möglich sein das Spiel lokal oder online im Multiplayer zu spielen.

Über den Abend verteilt kündigte Focus Entertainment drei Spiele an. "Atlas Fallen" entsteht bei Focus Entertainment und Deck 13. Der Trailer zeigte eine zerstörte Welt, in der Sand Erinnerungen birgt. Eine Figur repariert eine Brücke mit dem Sand, den er kontrolliert und beschwört aus eben jenen auch Waffen. In einer Montage am Ende wurde auch der Kampf und das schnelle Moveset gezeigt. Der Tiel soll 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. "Blacktail" ist ein First-Person-Shooter mit Pfeil und Bogen. Spieler:innen übernehmen die Rolle einer Hexe in einem verzauberten Wald. Sie können sich im Verlauf des Spiels entscheiden, ob sie eine gute oder böse Hexe werden wollen. Das letzte Spiel von Focus Entertainment für den Abend war "Hardspace Shipbreaker", das am 20. September für die Konsolen erscheint.

Randy Pitchford, CEO von Gearbox Software, thematisierte den Leak bezüglich "New Tales from the Borderlands" und kündigte den Titel offiziell an. Das Sequel erscheint am 21. Oktober und Writer vom ersten Teil, das von Telltale Games entwickelt wurde, werden auch wieder dabei sein. Ob das Spiel in Episoden erscheinen wird, wurde nicht gesagt. Das war aber nicht das einzige Spiel des Abends, an welchem Telltale Games beteiligt ist. Zu "The Expanse - A Telltale Series" wurden Zwischensequenzen, Gameplay in der Schwerelosigkeit und Entwickler:innen-Interviews gezeigt. Der Titel soll im Sommer 2023 erscheinen. Es wurde ebenfalls ein Trailer zur "Destiny 2: Lightfall" gezeigt, was am 28. Februar erscheint. Parallel dazu fand ein Showcase zu "Destiny 2" statt, wo eine Kollaboration zwischen dem Titel und "Fortnite" und "Fall Guys" angekündigt wurde.

Es wurden über den Verlauf des Abends vier gamescom Awards verliehen. Den Preis für das "Most Wanted PC Game" gewannt "Metal: Hellsinger". Den Preis für das "Most Wanted Microsoft Xbox Game" gewann das Metroidvania "The Last Case of Benedikt Fox" und das "Most Wanted Sony Playstation Game" wurde "Lies of P", wozu im Verlauf der Show ein Gameplay-Trailer präsentiert wurde. Der Trailer zum Souls-Like rund um Pinocchio präsentierte einige Kämpfe und das Pendant zu Jiminy Grille, das ein leuchtender Behälter am Gürtel der Hauptfigur ist. Den "gamescom goes green"-Award gewann Yuki. Geoff Keighley verkündete, dass die gamescom in diesem Jahr zu 100 Prozent kohlenstoff-neutral ist.

Ein neuer Trailer zu "Sonic Frontiers" zeigte nicht nur neue Level, Charaktere und Bosskämpfe, sondern auch das Veröffentlichungsdatum. Das neueste Abenteuer des blauen Igels erscheint am 8. November 2022. Auch "Return to Monkey Island" erhielt einen Erscheinungstermin. Das Adventure erscheint am 19. September, was auch der offizielle "talk like a pirate"-Tag ist. Mit einem Augenzwinkern in Richtung "The Elder Scrolls IV: Oblivion" wurde der Vorbesteller-Bonus in Form einer Pferderüstung, die keinen Einfluss auf das Spiel haben wird, angekündigt. "Under the Waves" entsteht bei Parallel Studios und in Kooperation mit Quantic Dreams. Das Gameplay-Material zeigte Szenen unter Wasser in einer Station, im U-Boot und im Tauchanzug. Es soll 2023 für alle Plattformen außer die Switch erscheinen.

"Moonbreaker" ist das neue Spiel der Subnautica-Macher:innen Unknown Worlds. Die Geschichte für das Spiel schrieb Brandon Sanderson, der unter anderem die Mistborn-Bücher geschrieben hat. Bei dem Titel handelt es sich um ein rundenbasiertes Scifi-Spiel. Die Kämpfe werden mit Spielfiguren ausgetragen, die vertont sind. Das gezeigte Material legte einen besonderen Fokus darauf, dass Spieler:innen ihre Figuren wie beim Tabletop anmalen können. Der Titel erscheint am 29. September im Early Access. Im Deck-Building-Shooter "Friends vs Friends" treten Tiere wie Tiger und Eisbären gegeneinander an. Der Loot-Shooter "Marauders" startet im Oktober in den Early Access. Vom 6. bis 14. September werden technische Tests stattfinden.

Danach wurde eine Videobotschaft der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti eingespielt. Sie grüßte alle Entwickler:innen, die Spiele mit einem Weltraum-Setting produzieren. Als sie sich verabschiedet, macht sie noch ein paar Purzelbäume in der Schwerelosigkeit. Thematisch passend wurde übergeleitet zu "Stranded: Alien Dawn", wo ein Astronaut auf einem fremden Planeten abstürzt. Es soll im Oktober im Early Access starten.

Es wurde neues Material zur 3.0 Version von "Genshin Impact" und ein kurzer Trailer zu "Honkai: Star Rail" gezeigt, das ebenfalls bei miHoYo entwickelt wird. Ein neuer Trailer zu "High on Life" vom Macher von "Rick and Morty" zeigte den Kampf mit der sprechenden Pistole und Enterhaken. In einer Montage wurden kurze Trailer für Spiele wie unter anderem "Warhammer Darktide", "Vampire: The Masquerade - Bloodhunt", "GTFO" und "V Rising" gezeigt. Eine unerwartete Videospieladaption stellt "Killer Klowns From Outer Space: The Game" dar. Das Entsteht bei den Macher:innen von "Friday the 13th: The Game" und soll 2023 erscheinen.

Zu "Scars Above" von Prime Matter wurden Zwischensequenzen und der Kampf gegen Aliens gezeigt. Der Titel soll in Kürze für alle Plattformen außer die Switch erscheinen. "Gotham Knights" hielt eine positive Überraschung parat. Nicht nur zeigte der neue Trailer die ikonische Figur Harley Quinn, sondern auch noch das neue Release-Datum. Dieses wurde um vier Tage nach vorne auf den 21. Oktober verlegt.

Auch eine Überraschung war die Ankündigung von Hideo Kojima. Er zeigte nichts zu einem neuen Spiel, sondern kündigte seinen eigenen Podcast an. "Brain Structure" wird auf Spotify erscheinen und verschiedene Personen aus der Videospielindustrie zu Gast haben. Der Podcast wird auf Japanisch und Englisch verfügbar sein.

Ein neuer Trailer zu "Park Beyond" zeigte den Editor. Es waren Achterbahn zu sehen, wo die Wagen aus einer Kanone geschossen werden und anfangen durch die Luft zu gleiten. Darauf folgte die Kooperation zwischen Mini-Aceman und Pokémon. Der neue Elektro-SUV besitzt nicht nur ein Pokémon-Design, sondern soll auch auf Spieler:innen ausgelegt sein. Das Motto der Kollaboration lautet "Play On! Never stop playing".

Den Abschluss für die gamescom Opening Night Live machte die erneute Ankündigung von "Dead Island 2". Der Titel wurde ursprünglich auf der E3-Pressekonferenz von Sony angekündigt. Der neue Trailer zeigt einen Charakter, der nach dem Feiern sich nach draußen begibt und gegen Zombies kämpft. Lead Narrative Designer Khan von Deep Silver Dambuster Studios verriet auf der Bühne, dass er einer von sechs Charakteren ist. Es folgte ein sehr blutiger Gameplay-Trailer. Das Spiel findet in einem digitalen Los Angeles statt, wie auch die Phrase "See you in HelL-A" verrät. Geoff Keighley verabschiedete die Gäste und Zuschauer:innen mit der Information, dass es auch einen ungeschnittenen Gameplay-Trailer zu "Dead Island 2" online gibt.

Adriano D'Adamo