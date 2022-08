Kölner Mellow Games gewinnen deutsch-französischen Pitch Contest

Zum Abschluss der devcom 2022 fand am Abend des 23. August die Game Night France-Germany Reloaded statt. Das von KölnBusiness, der Französischen Botschaft und SpielFabrique organisierte und von AirFrance, Scaleway und BusinessFrance gesponsorte Pitching Event ließ achte Indie-Entwickler:innen, je vier aus Deutschland und vier aus Frankreich, in kurzen Sessions ihre Projekte vorstellen, um die anwesenden Publisher als mögliche Investoren zu gewinnen. Unter den acht Teilnehmenden wurde zudem ein Wettbewerb für den ansprechendsten Pitch veranstaltet, dessen Ausgang die Sponsoren und Veranstalter als Jury entschieden. Den Preis für den besten Pitch, bestehend unter anderem aus einem AirFrance-Gutschein und Mentoring durch Scaleway, gewann die Kölnerin Mel Taylor mit ihrem Studio Mellow Games und dem Plattformer "Blueberry", der eine junge Frau durch den 'Turm des Lebens' begleitet, bei dessen Erklimmung sie altert. Vor der Hauptpreisverleihung verkündete außerdem Jennifer Lauer, die Vertreterin des Deutsch-Französische Jugendwerk, das vom Bundesministerium für Familie und vom französischen Bildungsministerium getragen wird, die Verleihung ihres eigenen Nachwuchspreises an das Spiel "Hinterland" von Cyber Manatee aus Köln an, ein First-Person-Narrative-Horrorgame im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Weitere Pitches aus Deutschland kamen von Spell Garden Games mit ihrem Cozy-Game und Coding-Lern-Hybriden "Ritual of Raven" und PandaBee Games mit einem narrativen Spiel, das auf der Sage von Gilgamesh basiert. Farbspiel Interactive, das vierte deutsche Studio, musste aufgrund von Erkrankung kurzfristig absagen.

Aus Frankreich nahmen Blue Loop mit "Sklaf", Zero Games mit zwei in Entwicklung befindlichen Prototypen, Piece of Cake mit unterschiedlichen internen Labels und Entwicklungsteams und Kinetix mit einem NFT-Projekt teil.

Vor und zwischen den Pitches fanden Keynotes der französischen Botschaft, von KölnBusiness und SpielFabrique statt. Das Event stand unter der Organisation der Projektmanager:innen Mélissa Neu und Hugo Derivry von SpielFabrique, dessen Co-Gründer:innen Odile Limpach und Thierry Baujard die Keynotes hielten. Von Köln Business war außerdem der erst kürzlich von ESL gewechselte Christoph Kohlhaas mit einer Keynote vertreten.

Pascal Wagner