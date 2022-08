Gaming-Generationen nach Suchanfragen bei eBay

eBay Ads hat Suchanfragen mit Gaming-Bezug auf der Online-Auktionsplattform ausgewertet und zu drei Gaming-Generationen mit unterschiedlichen Vorlieben in Deutschland zusammengefasst.

eBay Ads hat Suchanfragen mit Gaming-Bezug von Januar bis Mai 2022 bei eBay.de ausgewertet und im "Gaming Report" drei Zielgruppen auf Basis von Altersgruppen zusammengefasst. Demnach setzen 18- bis 30-Jährige auf portable Konsolen und E-Sport-Games. 31- bis 50-Jährige suchen verstärkt nach Gaming-Möbeln und Retro-Spielen. Über 51-Jährige zeigen sich offen für hochwertiges Equipment und neue Technologien. Details zur Größe des Datensatzes und der Methodik wurden nicht genannt. Folgende Unterschiede zwischen den Gaming-Generationen wurden im "Gaming Report" entdeckt:

"Junge Zielgruppe (18 bis 30 Jahre): Die jungen Gamer*innen wollen sich nicht auf das heimische Spielvergnügen beschränken. Sie zocken überall! Entsprechend groß ist ihr Interesse bei eBay.de für portable Spielekonsolen wie den Gameboy oder die PSP. Bei den Spielen selbst legen die 18- bis 30-Jährigen ihren Fokus vor allem auf aktuelle Games wie Cyberpunk 2077, Apex Legends und der neueste Battlefield-Titel sowie auf E-Sport-Titel wie Valorant, Fortnite, Starcraft 2, in denen sie gegeneinander antreten können."

"Mittlere Zielgruppe (31 bis 50 Jahre): Für das richtige Spielerlebnis muss bei diesen Gamer*innen auch das Mobiliar stimmen. Vor allem Gaming-Schreibtische und -Stühle liegen bei ihnen voll im Trend. Gezockt werden bei den 31- bis 50-Jährigen in erster Linie Spiele aus ihrer Kindheit und Jugend wie Call of Duty, Final Fantasy und Minecraft. Aber auch ältere Retro-Games wie Zelda, Super Mario und Donkey Kong liegen in dieser Altersstufe hoch im Kurs."

"Alte Zielgruppe (ab 51 Jahre): Die Gaming-Oldies machen es sich beim Spielen ebenfalls gerne mit hochwertigem Mobiliar wie bequemen Gaming-Sesseln und passenden -Schränken gemütlich. Beim Equipment setzen sie auf modernste Technik wie 4K-Monitore und Optisch-mechanische Gaming-Tastaturen sowie auf neue Gaming-Technologien wie Virtual und Augmented Reality-Brillen. Aber auch Konsolen-Klassiker wie Atari 2600 oder die PS3 sind in dieser Altersklasse besonders beliebt. Spieletechnisch haben bei den über 51-Jährigen vor allem Superhelden-, Sport- und Simulationstitel wie Spider-Man, Wolverine, FIFA, Madden und Flug-Simulatoren die Nase vorn."

Beim Geschlechtervergleich wurde zudem entdeckt, dass Gamer vermehrt auf Shooter und Actionspiele setzen, während Gamerinnen eher nach Aufbau- und Lebenssimulationen suchen würden.