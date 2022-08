"Police Simulator: Patrol Officers" erscheint im November

"Police Simulator: Patrol Officers" von Aesir Interactive aus München und Publisher astragon Entertainment erscheint am 10. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PC. Aktuell befindet sich die Streifenpolizist:innen-Simulation in der Early-Access-Phase auf PC.

Das deutsche Duo Aesir Interactive und astragon veröffentlicht "Police Simulator: Patrol Officers" am 10. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PC, auch im Einzelhandel für knapp 40 Euro. Bei Amazon wird eine "exklusive" und limitierte Steelbook-Edition angeboten. Die PC-Version wird die Early-Access-Phase nach fast eineinhalb Jahren beenden und dann zehn Euro teurer werden. Auch nach Release sollen kostenlose und kostenpflichtige Update-Inhalte veröffentlicht werden.

Produktbeschreibung des Publishers: "In "Police Simulator: Patrol Officers" schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin in der fiktiven US-Stadt Brighton. Sie absolvieren zunächst einfache Aufgaben wie die Durchsetzung der Verkehrsregeln und die Aufnahme von Unfällen, bevor sie sich schließlich komplexeren Sachverhalten wie der Suche und Festnahme gesuchter Verdächtiger in Fällen von Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung oder sogar Drogenhandel widmen. Mit wachsender Erfahrung schalten sie verschiedene Polizeiautos, Aufgaben, Stadtdistrikte und Stadtteile frei. Ein Koop-Multiplayer-Modus für zwei Personen gibt virtuellen Police Officers die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin als Team zu agieren."