PwC verstärkt Kooperation mit esports player foundation

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) und die esports player foundation (epf) haben ihre Kooperation verstärkt. Als Business- und Karrierepartner der epf werden junge Talente und Profis mit Eliteförderung, Business Coaching, Mentality-Assessments, einem Mentoren-Netzwerk, regelmäßigen Steuer- und Finanzcoachings sowie einer engen dualen Karriere begleitet.

"Wir sind stolz, das einzige Beratungsunternehmen unter den Partnern der epf zu sein. Elite- und Talentförderung liegt uns als global operierendes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen besonders am Herzen. Unsere Expertise stellen wir jetzt im Wachstumsmarkt E-Sports talentierten E-Sportler:innen zur Seite, um ihnen während und nach ihrer Karriere neue Perspektiven zu eröffnen. Nach der analogen Sporthilfe ist der Weg zur digitalen Sporthilfe für uns nur konsequent", sagt Holger Kern, Partner, Leiter des Sports Business Advisory Teams. PwC sieht die Zusammenarbeit als Beitrag zur nachhaltigen Professionalisierung des E-Sport.

"Wir freuen uns, dass unsere Kooperation mit PwC das nächste Level erreicht. Von unserer Partnerschaft auf Augenhöhe haben unsere Talente in den letzten Jahren viel mitgenommen. E-Sports hat längst einen festen Platz im digitalen Alltag Millionen junger Menschen und ist Teil der Alltagskultur eines jeden Heranwachsenden. PwC nimmt das Thema ernst, durchdringt es in der Tiefe und ermöglicht Top-Talenten und Profis nicht nur die Teilhabe, sondern mit Beratungs-, Finanz- und Steuerthemen auch den erfolgreichen Einstieg in die 'Karriere danach'. Davon profitiert langfristig die ganze Gesellschaft", erklärt Joerg Adami, Geschäftsführer esports player foundation.

"Gaming und E-Sports wird als Vehikel für die HR Transformation, insbesondere für die Generation Y und Z im War for Talents von immer größerer Bedeutung. Dabei haben sich die Gaming Masters als First Mover und führendes Corporate E-Sports Format etabliert. Es bietet anderen Unternehmen im Sinne des Betriebssports seit 2 Jahren die Möglichkeit, am Cup mit eigenen Teams und gemeinsam mit Talents zu partizipieren, um so eine besondere Art der Sichtbarkeit in der MINT-Zielgruppe der Talents zu realisieren", schreibt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Für PwC sind Kooperationen neben der Vermarktung von Übertragungsrechten ein Wachstumstreiber für den E-Sport-Markt in Deutschland. Bis 2025 prognostiziert PwC ein Marktwachstum auf rund 163 Millionen Euro, bei einem jährlichen Anstieg von durchschnittlich 14 Prozent. 2020 wurde das Volumen auf 85 Millionen Euro beziffert. Kooperationen sollen künftig weiter zunehmen und enger werden. "Unternehmen können zusammen mit E-Sports-Profis, -Teams und -Organisationen zielgerichtet Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen mit echtem Mehrwert für junge Zielgruppen schaffen", heißt es.

Marcel Kleffmann