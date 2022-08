devcom reagiert auf sexuelle Belästigung am ersten Tag

Die devcom identifizierte und verwies die Person dem Messegelände. Weiterhin erteilte sie ihr ein Hausverbot. Die Veranstalter:innen informierten die Besucher:innen über den Vorfall per Mail.

Ein Mitarbeiter eines externen Dienstleister hat am Abend des 22. August eine nicht näher benannte Person auf der devcom sexuell belästigt. Der Mitarbeiter nutzte eine unangebrachte Sprache und Bemerkungen. Er wurde vom Messegelände verwiesen und erhielt ein Hausverbot.

Die devcom betonte in einer Mail an alle Teilnehmer:innen, dass sie keine Form von sexueller Belästigung tolerieren. Sie werden dem Vorfall weiter nachgehen und ermitteln. Die Veranstalter:innen haben die Teilnehmer:innen gebeten weitere Vorfälle zu melden. Dazu zählen jegliche Verstöße gegen die Anti-Harassment-Policy der devcom, wie das zuständige Team in einer Mail nochmal hervorhebt. Es ist ebenfalls möglich eine anonyme Meldung aufzugeben.

Adriano D'Adamo