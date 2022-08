"MultiVersus" verzeichnet mehr als 20 Millionen Spielende

"MultiVersus" ist am 26. Juli in die Open Beta gestartet. Seit dem Launch haben über 20 Millionen Spieler:innen den Free-to-Play-Titel gespielt. Am 15. August hat die erste Season begonnen, die sehr stark dazu beigetragen hat, dass dieser Meilenstein erreicht wird. Sie hat neue Charaktere in das Spiel gebracht und weitere sollen im Verlauf der nächsten Monaten hinzugefügt werden.

"MultiVersus" ist ein Free-to-Play-Kampfspiel von Warner Bros, in welchem Charaktere aus diversen Franchises aufeinandertreffen. Zu den Charakteren gehören unter anderem Gandalf aus "Der Herr der Ringe", Arya Stark aus "Game of Thrones" und der Basketballspieler Lebron James, der zuletzt in "Space Jam: A New Legacy" zu sehen war.

Adriano D'Adamo