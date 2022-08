The Game Awards: Termin und neue Kategorie bekanntgegeben

Die neue Kategorie für The Game Awards zeichnet die beste Videospieladaption aus, aber umfasst nicht nur Filme und Serien, die auf einer Videospiellizenz basieren. Der Austragungsort für die Preisverleihung wird das Microsoft Theater in Los Angeles sein.

Bevor heute Abend die gamescom Opening Night Live stattfindet, nutzt Geoff Keighley die Möglichkeit, um auch The Game Awards zu bewerben und etwas bekanntzugeben. The Game Awards finden dieses Jahr am 8. Dezember im Microsoft Theater in Los Angeles statt. Weiterhin wird die Preisverleihung eine neue Kategorie umfassen. "Best Adaptation" zeichnet die beste Adaption eines Videospiels in ein anderes Medium aus. Wie Keighley erklärt, sind die Nominierten nicht nur auf Filme und Serien begrenzt. Die Kategorie umfasst auch Bücher, Podcasts und andere Medien.

"Der Preis für die beste Adaption ist eine Möglichkeit für die Spieleindustrie und ihre Fans, den Hut vor kreativen Arbeiten zu ziehen, die unsere Lieblingsspielserien authentisch adaptieren und ihnen oft eine neue Geschichte und einen neuen Kontext verleihen. Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Adaption von Videospielwelten für andere Medien zu würdigen", so Geoff Keighley.

Adriano D'Adamo