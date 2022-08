Tiger Woods wird Cover Star und Executive Producer von "PGA TOUR 2K23"

Nach neun Jahren schmückt Profigolfer Tiger Woods nicht nur wieder ein PGA-Golfspiel, er wirkt auch als Executive Producer an "PGA TOUR 2K23" mit. Das Spiel erscheint im Oktober in mehreren Versionen und wird nach Release mit kostenlosen neuen Kursen und spielbaren Stars versorgt.

Neun Jahre nach "Tiger Woods PGA Tour 14" ziert der Profigolfer erneut ein Spiel der Reihe: Bei "PGA Tour 2K23" ist Tiger Woods nicht nur Teil des Covers und einer der 14 spielbaren Golfstars, sondern auch als Executive Producer mit am Spiel beteiligt. Das von HB Studios entwickelte und 2K/Take-Two vertriebene Golf-Spiel soll am 14. Oktober 2022 PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen, die teureren Deluxe- und Tiger-Woods-Editionen werden drei Tage früher verfügbar sein. Zu Beginn sind 20 Kurse bespielbar, kostenlose DLCs mit mehr Kursen und mehr spielbaren Figuren sind bereits bestätigt.

"Es ist toll, wieder auf dem Cover eines Videospiels zu sein, und die Rolle als Executive Director schafft eine wirklich einzigartige Gelegenheit", so Tiger Woods. "2K ist der perfekte Partner für mich und ich freue mich darauf, die Spielreihe und die Golfkultur auch jenseits meines Spiels bei der PGA TOUR weiter zu beeinflussen."

Pascal Wagner