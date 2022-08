gamescom awards: Das sind die Nominierten der Messepreise

Mit zahlreichen Nominierungen für die diesjährigen gamescom awards geht Microsoft ins Rennen. In einer Kategorie steht das Unternehmen mangels Konkurrenz nach den jetzt enthüllten Nominierungen sogar als Sieger fest. Die Verleihung selbst findet in zwei Etappen statt. Ein Teil wird während der Opening Night Live, der Rest am Samstag bei einem Stream aus dem gamescom Studio verliehen.

Es wird spannend für die ausstellenden Firmen der diesjährigen gamescom. So gab gaben Koelnmesse und game nun die von der Jury des gamescom award auserkorenen Nominierungen für die Preise bekannt. Insgesamt werden Trophäen in 19 Kategorien verliehen. Erstmals wird in Kooperation mit "Playing for the Planet", einer durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterstützten Initiative, der "gamescom goes green award" verliehen. Dieser Preis wird zusammen mit den Plattform-Awards während der Opening Night Live verliehen.

Alle anderen Preise, darunter auch die Fan Kategorien Best Booth und Best Trailer/Announcement, für die die Besucher:innen noch abstimmen können, werden gemeinsam mit den Jury-Kategorien Best Lineup und Heart of Gaming Award am 27. August im gamescom studio verliehen.

Blickt man auf die Nominierungen selbst ist ein breites Feld teilnehmender Firmen berücksichtigt. Am häufigsten taucht allerdings der Name Microsoft auf, wohl auch weil die Mitbewerber Nintendo und Sony Interactive Entertainment nicht auf der Messe sind. Ihre Produkte, die normalerweise ebenfalls zu den Favoriten gehören, sind also nicht einmal bei den Plattform-Kategorien "Most Wanted Nintendo Switch Game" und "Most Wanted Sony PlayStation Game" berücksichtigt. In der Kategorie "Best Ongoing Game" steht indes Microsoft bereits als Sieger fest. Hier sind mit "Age of Empires IV", "Microsoft Flight Simulator" und "Sea of Thieves" ausschließlich Spiele des Unternehmens nominiert.

gamescom goes green award

Indie Arena Booth Microsoft / Xbox Ukie

Most Wanted Microsoft Xbox Game

The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games Metal: Hellsinger, Funcom

Most Wanted Nintendo Switch Game

Airhead, HandyGames Edge of Sanity, Vixa Games Tin Hearts, Wired Productions

Most Wanted PC Game

Metal: Hellsinger, Funcom System Shock, Plaion Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Most Wanted Sony PlayStation Game

Lies of P, Neowiz One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

Best Action Adventure Game

Lies of P, Neowiz Outcast 2 - A New Beginning, THQ Nordic The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Best Action Game

Metal: Hellsinger, Funcom System Shock, Plaion Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Best Family Game

Fling to the Finish, Daedalic Entertainment Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games Paper Trail, Newfangled Games

Best Indie Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment Paper Trail, Newfangled Games Sunday Gold, Team17 Digital

Best Multiplayer Game

Goat Simulator 3, Plaion The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Best Ongoing Game

Age of Empires IV, Microsoft Microsoft Flight Simulator, Microsoft Sea of Thieves, Microsoft

Best Role Playing Game

Dredge, Black Salt Games Lies of P, Neowiz Sunday Gold, Team17 Digital

Best Sports/Racing Game

AEW: Fight Forever, THQ Nordic GOAL! The Club Manager, Toplitz Productions Ultimechs, Resolution Games

Best Strategy/Simulation Game

Age Of Darkness, Team17 Digital Autopsy Simulator, Team17 Digital IXION, Kalypso Media

Most Original Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment Metal: Hellsinger, Funcom Pentiment, Microsoft

Best Booth (ohne vorherige Nominierungen)

Best Trailer/Announcement (ohne vorherige Nominierungen)

Best Lineup (ohne vorherige Nominierungen)

HEART OF GAMING Award (ohne vorherige Nominierungen)