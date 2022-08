Kalypso kündigt "Railway Empire 2" und "Dungeons 4" auf der gamescom an

Die Wormser Spielefirma Kalypso Media kündigt auf der gamescom 2022 zwei neue Spiele an. Beide sind Fortsetzungen etablierter Spielereihen und sollen 2023 erscheinen: Zum einen das Eisenbahn-Management-Spiel "Railway Empire 2", zum anderen den vierten Teil des Dungeon-Management/RTS-Hybriden "Dungeons". Beide Spiele werden von Kalypso intern produziert und können am Kalypso-Stand in den Business-Hallen der gamescom zum ersten Mal, noch hands-off, angesehen werden.

Pascal Wagner