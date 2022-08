Stratosphere Games sammelt über drei Mio. Euro ein

Das Berliner Studio Stratosphere Games hat eine weitere Finanzierungsrune abgeschlossen, an der sich mit Riot Games, 1Up Ventures und Skycatcher namhafte Firmen beteiligten. Kumuliert mit neuen Zuschüssen seitens der Bundesförderung fließen mehr als drei Mio. Euro zu, die in Wachstum und ein neues Spiel investiert werden.

Stratosphere Games kündigt mit "Desolation" einen neuen Multiplattform-Koop-Shoopter an. Ziel sei es mit der neuen Plattform-übergreifenen IP zu einem "Major Developer and Publisher" von Livegames zu werden. Dazu soll unter anderem die Belegschaft von derzeit 67 auf über 100 Mitarbeitende bis Ende 2023 erweitert werden.

Finanziert wird die Transformation und der Ausbau mit Hilfe einer weiteren Finanzierungsrunde sowie der Bundesförderung. Kumuliert sind durch die Maßnahmen insgesamt mehr als drei Millionen Euro an Mitteln zugeflossen. Beachtenswert ist vor allem die Bekanntheit der Investor:innen. So beteiligten sich Riot Games, 1Up Ventures von Branchenveteran Ed Fries und Skycatcher an der Finanzierungsrunde.

Einen wichtigen Schritt zur Erfüllung der eigenen Ziele will das Berliner Unternehmen im Herbst machen. Dann steht der Release von "Homeworld Mobile" an. Zudem startet "Dawn of Ages" in den Early Access.

"Während wir weiter an unseren derzeitigen Produkten arbeiten und diese weiterentwickeln, werden wir unseren Fokus langsam auf die Kreation unserer eigenen cross-platform-IPs verlagern. Unser Ziel ist es, mit dem neuen Titel die Grenzen des derzeit Möglichen, in Hinblick auf Geräte und Mediaformen, zu verschieben", sagt Stratosphere CEO Kristian Metzger.