gamescom-Eröffnung: Kellner vertritt Habeck

Zwei Tage vor der Eröffnung der gamescom 2022 steht fest: Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kann auf Grund der aktuellen Lage bezüglich der Energiesicherheit in Deutschland nun doch nicht wie geplant die Messe eröffnen. Das erfuhr GamesMarkt vom Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage nach einem Terminhinweis. Minister Habeck wird in Köln von Michael Kellner vertreten, der als Parlamentarischer Staatssekretär das Thema Gamespolitik und damit die Bundesgamesförderung im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verantwortet. Kellner ist ein erfahrener gamescom-Besucher und vertrat für Bündnis 90/Die Grünen unter anderem bei den "Debatt(l)e Royale"-Terminen auf der gamescom vor der Corona-Pandemie.

"Wir freuen uns, auf der gamescom die Community, die Branche, Medien und die Politik endlich wieder vor Ort in Köln begrüßen zu können. Leider hat uns vor dem Start die Absage von Wirtschaftsminister Robert Habeck erreicht, der wegen der aktuellen Lage rund um die Energieversorgung in Deutschland nicht persönlich kommen kann", kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverband game, die Absage. "So schade die Absage ist, so nachvollziehbar ist sie in diesen schwierigen Zeiten. Dennoch freuen wir uns sehr über die ausführliche Videobotschaft, die er uns zum Start geschickt hat und über die Vertretung durch seinen Parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner."

Laut game wird die gamescom 2022 trotz der Absage ein Leuchtturm für die Gamespolitik in Deutschland. "Mit über 250 Politikerinnen und Politikern, die zur gamescom kommen - von Landtagsabgeordneten über Mitglieder des Deutschen Bundestages bis hin zu Bundesministerinnen, Ministerpräsidenten oder Parteivorsitzenden - erhalten die gamescom, Games und die Games-Branche in diesem Jahr so viel politische Aufmerksamkeit wie nie zuvor."