PlayBern gibt das Programm und den Schwerpunkt bekannt

Vom 2. bis 4. September findet das alternative Game-Festival PlayBern statt. Der Schwerpunkt wird "Games mit Migrationshintergrund" sein. Neben Podiumsdiskussionen und Panels soll der Schwerpunkt auch über die Spiele an den Anspielstationen vermittelt werden. Auf dem Festival sind Titel wie "Bury me, my Love" "Mundaun" und "Letters - a written adventure" anspielbar. Ein weiterer Schwerpunkt wird das barrierefreie Spielen sein. Dazu sind drei Präsentationen geplant.

Weitere Programmpunkte sind die Live-RPG-Show der Tavern Busters, Workshops und ein Game Jam. Dieser beginnt am 2. September um 15 Uhr. Am Sonntagnachmittag werden die Ergebnisse präsentiert. Das Thema ist noch nicht bekannt. Das Festival will Videospiele nicht als kommerzielles Produkt präsentieren, sondern dem Publikum die künstlerische und experimentelle Seite zeigen. Die Programmpunkte richten sich dabei auch an Kinder und nicht nur Erwachsene.

Adriano D'Adamo