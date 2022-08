Games-Releases in Kalenderwoche 33 vom 16. bis 21. August 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche mit "Madden NFL 23", "Rollerdrome" und "Blossom Tales II: The Minotaur Prince".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

16.08.2022 - "Way of the Hunter" für PC, PS5 und Xbox Series von THQ Nordic

Die Jagd-Simulation bietet zwei Open-World-Gebiete in den USA und Europa - und auch im Multiplayer kann auf die Jagd nach diversen Tieren gegangen werden. "Dutzende von beeindruckend detailgetreuen Tierarten mit realistischen Verhaltensmodellen für ein wahrhaft fesselndes Jagderlebnis", verspricht der Publisher.

18.08.2022 - "Thymesia" für PC, PS5 und Xbox Series von Sold Out

Mit Alchemie und einem Raben muss Corvus das Königreich Hermes vor dem Untergang bewahren. Die fordernden Bosse des Souls-likes hinterlassen neue Waffen, die dem Kampf eine neue Ebene verleihen.

19.08.2022 - "Bugsnax" für Switch von Flashpoint

Bereits Ende 2020 veröffentlicht, erscheint jetzt eine Retail-Version für die Switch. In diesem Adventure darf eine Insel erkundet werden, auf der die Bewohner:innen zu jeweils einer Hälfte aus einem Insekt und Snack bestehen.

19.08.2022 - "Madden NFL 23" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Electronic Arts

Auf dem Cover der diesjährigen Football-Simulation wird kein aktiver Spieler zu sehen, sondern John Madden selbst, der Ende letzten Jahres verstorben ist. Zu den neuen Gameplay-Features gehört das Fieldsense-System, das mehr Kontrolle über die Spieler und Spielzüge ermöglichen soll.

Digital:

16.08.2022 - "Rollerdrome" für PC, PS4 und PS5 von Private Division

Dieser Third-Person-Shooter verbindet rasante Rollschuh-Action mit schnellen Schusswechseln. Das Gameplay umfasst Bullet-Time-Kämpfe und Parkour-Einlagen.

16.08.2022 - "Blossom Tales II: The Minotaur Prince" für PC und Switch von Playtonic Friends

Eine Geschichte in einer Geschichte, die Piraten, verhexte Wälder und mehrere Dungeons umfasst. Das stark an die Zelda-Spiele erinnernde Adventure spielt mehr als 100 Jahre nach dem ersten Teil und bietet viel Humor und Anspielungen an die klassische Literatur.

16.08.2022 - "Tribes of Midgard" für Xbox One/Series und Switch von Gearbox Publishing

Das Koop-Spiel vermischt Action-, Survival- und Roguelite-Elemente. Die Spieler:innen müssen ihr Dorf gegen Horden von Eindringlingen verteidigen. In den Ruhephasen zwischen den Angriffen erkundet man die prozedural generierte Welt, sammelt Ressourcen, schmiedet Gegenstände und bereitet sich auf die Attacken vor. Das Spiel erschien bereits im Juli 2021 für PC, PS4 und PS5.

16.08.2022 - "Regiments" für PC von MicroProse Software

"Regiments" ist ein Echtzeit-Taktikspiel, das in einer alternativen Version von Deutschland im Jahr 1989 spielt. Vielmehr stehen die NATO und der Warschauer Pakt in einem militärischen Konflikt gegenüber. Das "Platoon Command System" soll dabei eine möglichst einfache Steuerung der Truppen ermöglichen.

17.08.2022 - "Droid Trivia" für Xbox One/Series von Retribution Games

Dieses Quiz-Spiel umfasst 800 Fragen und 15 Kategorien. Es kann im lokalen Multiplayer oder alleine gegen die KI gespielt werden.

17.08.2022 - "Kirby's Dream Buffet" für Switch von Nintendo

Bis zu vier Spieler:innen nehmen an einem Hindernislauf teil. Wer in den wechselnden Arenen am Ende mehr Erdbeeren gesammelt hat, entscheidet die Partie für sich.

18.08.2022 - "We are OFK" für PC, PS4, PS5 und Switch von Team OFK

"We are OFK" erzählt die Geschichte einer Band, die ihre erste EP aufnehmen und produzieren will. Gleichzeitig thematisiert die Handlung auch das Leben in Los Angeles mit all den Höhen und Tiefen, die dazugehören.

18.08.2022 - "Cursed to Golf" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Thunderful

Das Roguelike-Golf-Adventure verbindet ebenso viele Genres wie kreative Ideen. Es müssen 18 Löcher gespielt werden, die aber vom bekannten Golfplatz abweichen. Zu den Level gehören Schlösser, Bunker und Wüsten.

Adriano D'Adamo