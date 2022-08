Paramount legt "Sonic the Hedgehog 3" unter den Weihnachtsbaum

An seinem US-Starttermin kurz vor Weihnachten 2024 bekommt "Sonic the Hedgehog 3" mit "Avatar 3" mächtige Konkurrenz.

Paramount hat den 20. Dezember 2024 als Starttermin für "Sonic the Hedgehog 3" festgelegt. Den für dieses Datum terminierten "Schlümpfe"-Animationsfilm hat das Studio auf 14. Februar 2025 verschoben. Mit Avatar 3", der in den USA am 22. Dezember 2024 startet, bekommt "Sonic the Hedgehog 3" allerdings mächtige Konkurrenz.

Die beiden ersten "Sonic"-Teile waren im ersten Quartal des jeweiligen Jahres gestartet. Sonic the Hedgehog" brachte es ab seinem Start Mitte Februar 2020 in Deutschland auf gut 1,2 Mio. Kinobesucher und ein weltweites Einspiel von 319 Mio. Dollar. Sonic the Hedgehog 2" kam ab Ende März 2022 auf rund eine Mio. Kinobesucher in Deutschland und ein weltweites Einspiel von etwas mehr als 400 Mio. Dollar.