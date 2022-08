Dieter Schoeller wird VP bei Thunderful und neuer Entwicklungsansatz bei Headup

Das interne Thunderful-Studio Headup Games setzt unter der Leitung von Thunderful Vice President of Production Dieter Schoeller auf einen erweiterten Entwicklungsansatz. Um eine möglichst agile und dynamische Umgebung für die Gamesentwicklung zu schaffen, sollen "modernste Methoden" angewendet werden. Die Rede ist unter anderem von "Soft-Launches, Fast-Fail-Prototyping und Trendscouting". Es soll schnell experimentiert und neue Trends sowie innovative Ideen entwickelt werden. Das Headup-Team soll ebenfalls in der Lage sein, mit 2nd- und 3rd-Party-Partnern sowie innerhalb des etablierten Thunderful-Ökosystems zu arbeiten.

Neben der Leitung von Headup umfasst die Vice-President-of-Production-Rolle von Dieter Schoeller auch Schlüsselbereiche bei Thunderful, darunter Lizenzverhandlungen, Pitches mit wichtigen Partnern und die Leitung der Publishing-Produktion für den Großteil der intern und extern entwickelten Spiele.

Dieter Schoeller: "Diese neue Rolle als VP of Production ermöglicht es mir das zu tun, was mich vom ersten Tag an in der Branche angetrieben hat: frische und innovative Ideen für noch unbekannte Spielansätze zu kreieren und zu realisieren. Die kommerzielle Realität ein Unternehmen zu führen brachte gewisse Grenzen mit sich, die oft dazu führten, auf Nummer sicher gehen zu müssen. Unter der Schirmherrschaft von Thunderful hingegen verfügen wir jetzt über die notwendige Freiheit, direkt mit unserem Publikum in den frühesten Entwicklungsphasen zu testen, zu verifizieren, und dabei zwei Jahrzehnte an Erfahrungen zu kombinieren, wie zum Beispiel: die Soft-Launch-Mentalität von Handyspielen, Early Access und Community-getriebene Prinzipien, Sandboxing, UGC und so vieles mehr, das hoffentlich in höchst ansprechenden und einzigartigen neuen Erfahrungen gipfeln wird. Das Team freut sich darauf, in unerforschte Gewässer einzutauchen, und das gilt auch für mich."

Anfang 2021 ist Headup Games von der schwedischen Thunderful Group übernommen worden. Schoeller war vorher Managing Director und Gründer von Headup.

Marcel Kleffmann