astragon zeigt Eigenmarken und Distributionstitel auf der gamescom 2022

In Halle 4.2 der Business Area gibt astragon an Stand D-018 einen Einblick in das aktuelle Line-up. Fachbesucher:innen und Medienvertreter:innen dürfen sich auf "Bau-Simulator", "Police Simulator: Patrol Officers" und "Bus Simulator City Ride" freuen - sowie auf "Alfred Hitchcock - Vertigo", "Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia", "Die Schlümpfe: Kart", "F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch", "Flashback 2", "Horse Tales: Rette Emerald Valley!" und "Syberia: The World Before" aus dem Distributionsportfolio in Zusammenarbeit mit Microids. Die Präsentation der "Landwirtschafts-Simulator 22 - Platinum Edition" findet in diesem Jahr in direkter Nachbarschaft zum Stand von Giants Software statt.

Auch in der Entertainment Area wird astragon sein aktuelles Portfolio präsentieren, und zwar in Halle 7. Am Stand B-040 erwarten die Besucher:innen mehrere Gameplay-Weltpremieren. "Zum ersten Mal dürfen sich Simulationsfans im "Bau-Simulator" selbst ans Steuer schwerer Baumaschinen setzen, in "Police Simulator: Patrol Officers" Kriminelle nun auch auf Konsolen dingfest machen und im "Bus Simulator City Ride" für Nintendo Switch und mobile Endgeräte den Nahverkehr einer Großstadt organisieren", schreibt das Unternehmen in der Ankündigung.

Neben den Eigenmarken präsentiert der Publisher auch ausgewählte Titel aus dem Portfolio seines französischen Distributionspartners Microids. Mit dabei sind "Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia", "Die Schlümpfe: Kart", die Neuauflage des Arcade-Klassikers "Arkanoid - Eternal Battle", "F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch", "Sifu", "Syberia: The World Before" für Konsolen und "Horse Tales: Rette Emerald Valley". Unterstützt wird astragons Messeauftritt unter anderem von PCs der Marke Alienware.

Marcel Kleffmann