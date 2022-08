Games-Releases in Kalenderwoche 32 vom 8. bis 14. August 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Two Point Campus", "Cult of the Lamb" und "Arcade Paradise".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

9. August 2022 - "Two Point Campus" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Koch Media

Nach dem Krankenhausaufenthalt in "Two Point Hospital" geht es an die Universität. Spieler:innen können den Campus ihrer Träume entwerfen und realisieren. Die Kurse sind alles andere als gewöhnlich, wie zum Beispiel die Ritterschule.

11. August 2022 - "Arcade Paradise" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Flashpoint Games

In dieser Management-Simulation ist es das Ziel aus einem Waschsalon die beliebteste Arcade-Halle der Stadt zu machen. Tagsüber müssen die Räumlichkeiten sauber gemacht und repariert werden. Abends darf selbst Hand an über 30 Arcade-Titel gelegt werden. Nur die Switch- und PlayStation-Versionen erhalten eine Retail-Fassung.

Digital:

8. August 2022 - "Tyrant's Blessing" für PC und Switch von Freedom Games

In diesem Strategie-RPG muss die letzte lebende Person gegen eine Armee aus Untoten kämpfen. Ein Tyrann hat fast die gesamte Bevölkerung der Welt in eben jede verwandelt, um so Frieden herzustellen. Der Titel orientiert sich dabei an Klassiker wie "Final Fantasy Tactics" oder "Tactics Ogre".

10. August 2022 - "Book Quest" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Eastasiasoft

Dieses Rollenspiel präsentiert sich im klassischen Pixel-Look. Während des Spielens wechselt die Perspektive regelmäßig von der Top-Down- zur Seitenansicht. Es müssen auch immer wieder Rätsel gelöst oder Minispiele gespielt werden.

10. August 2022 - "Lost in Play" für PC von Joystick Ventures

Ein Geschwisterpaar begibt sich in diesem Wohlfühlabenteuer auf eine Reise durch träumerische Welten. Um wieder in ihre Welt zurückzukehren, müssen die beiden diverse Rätsel lösen. Eine Switch-Version ist ebenfalls bestätigt, aber ein Veröffentlichungstermin steht noch aus.

11. August 2022 - "Rumbleverse" PC, PS4, PS5, Xbox und One/Series von Epic Games

"Rumbleverse" ist das "Fortnite" für Wrestling-Fans- In diesem Battle-Royal-Brawler treten bis zu 40 Spieler:innen an und prügeln sich quer durch Grapital City auf den ersten Platz.. Der Titel ist free to play, aber wird über einen Battle Pass verfügen.

11. August 2022 - "Cult of the Lamb" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Devolver Digital

Ein Opferlamm trotzt dem Schicksal und will zum Lammgott aufsteigen. Dafür muss es einen eigenen Kult gründen und führen. Nebenbei müssen das eigene Land bestellt, zufallsgenerierte Dungeons durchquert, neue Mitglieder gewonnen und andere Kulte besiegt werden.

11. August 2022 - "Shin-chan: Meine Sommerferien mit dem Professor - Die endlose Sieben-Tage-Reise" für PC, PS4 und Switch von Neos Corporation

Auf Basis des Kultanimes erscheint Shin-chans neuestes Abenteuer. In diesem begibt er sich mit seiner Familie in ein Dorf auf dem Land, wo mysteriöse Ereignisse passieren. Von bekannten Gesichtern bis hin zu Dinosauriern muss Shin-chan die Rätsel rund um die geheimnisvolle Ortschaft lösen.

12. August 2022 - "Marvel's Spider-Man Remastered" für PC von PlayStation

Der Spinnenmann schwingt weiter auf dem PC. Bereits 2018 für die PlayStation 4 erschienen, kommen jetzt auch PC-Spieler:innen in den Genuss von Spider-Man's neuestem Abenteuer. Die PC-Version enthält nicht die Abenteuer von Miles Morales. "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" soll im Herbst 2022 folgen.

Adriano D'Adamo