Open Day der Akademie Deutsche POP mit Gaming-Workshops

Die Akademie Deutsche POP veranstaltet am 6. August einen Tag der offenen Tür. An den 13 deutschsprachigen Standorten können interessierte Teilnehmer:innen an Schnupper-Workshops teilnehmen, die unter anderem aus dem Fachbereich Game Design stammen.

Am Samstag, den 6. August findet der Open Day der Akademie Deutsche POP statt. Interessierte können sich in Hands-On-Workshops, teilweise mit Kreativ-Profis, an 13 Standorten mit dem Lehrmodell der Akademie vertraut machen. Das Lernkonzept basiert auf dem Blended-Learning-Ansatz und kombiniert Online-Lerneinheiten mit Praxis am Campus.

"An unseren Open Days wollen wir allen Interessierten unser flexibles Lernkonzept näher bringen und deutlich machen, was ein Studium an der Deutschen POP bedeutet: eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die Theorie und Praxis sinnvoll miteinander verbindet und in der Studierende von erfolgreichen Expert:innen perfekt auf den Berufseinstieg vorbereitet werden", sagt Tobias Breitenbach, Executive Manager der Deutschen POP. "Das gilt gleichfalls für Quer-Einsteiger als auch den passionierten Profi. Unser Konzept lebt von der Vielfalt und der Kreativität, die durch das Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten Menschen entsteht."

Bei diesem Open Day im August gibt es Workshops zu allen sechs Fachbereichen, die die Deutsche POP anbietet. Im Bereich Grafik- und Gamedesign wird veranschaulicht, wie virtuelle Charaktere zum Leben erweckt werden, welche Tools für Designer wichtig sind und wie Levels mit der Unreal Engine gebaut werden. Das Angebot variiert je nach Standort. Eine Übersicht zu den jeweiligen lokalen Veranstaltungen findet sich hier.

"In den verschiedenen Bereichen der Musik-, Medien-, Games- und Modebranche wird das nötige Know-How in Theorie und Praxis vermittelt. Ob Beginner, Hobby-Kreative, Quer-Einsteiger oder Profis, die sich weiterbilden möchten - an der Akademie Deutsche POP sind alle willkommen, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen", so die Veranstalter. "Der Open Day ist eine regelmäßige und kostenlose Veranstaltungsreihe. An diesem Samstag öffnet die Akademie Deutsche POP über alle Standorte verteilt in Deutschland und Österreich ihre Pforten, damit Interessierte von Hamburg bis Wien sich ein Bild vom Lernalltag machen und gleichzeitig erste Kontakte mit Branchen-Experten und Gleichgesinnten knüpfen zu können."

Marcel Kleffmann