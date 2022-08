Belgiens Lootbox-Verbot wird von 82 Prozent der Unternehmen ignoriert

Laut einer Ende Juli veröffentlichten Pre-Print-Version einer Studie des Center for Digital Play der Universität von Kopenhagen ignorieren die meisten Mobile-Game-Firmen das Lootbox-Verbot in Belgien. Die 128 Seiten lange Studie von Videospiel-Rechtswesen Forscher Leon Y. Xiao fand heraus, das von den 100 Mobile Games mit dem höchsten Umsatz in Belgien 82 Prozent randomisierte Gewinnmechaniken, die laut belgischem Recht verboten sind, einsetzen. Unter Spielen, die für Kinder unter 12 Jahren freigegeben sind, sind es 80 Prozent. Da die Studie ein Pre-Print ist, ist sie noch nicht peer-reviewt, also noch nicht von anderen Forscher:innen mit entsprechender Expertise korrigiert und evaluiert. Laut der Studie umgeht also der Großteil der Unternehmen das gesetzliche Verbot. Xiao sieht die Schuld jedoch nicht allein bei den gesetzesbrechenden Unternehmen, sondern zieht auch die Regierung in die Verantwortung, die das Gesetz bisher kaum in rechtliche Praxis umsetzt. Er führt daher auch das Argument ins Feld, dass dieser nicht durchgesetzte Bann besonders schlecht für Kinder und Schutzbedürftige sei, da sich Eltern und Lehrpersonal auf die Regelung verlassen würden und sich daher in einem falschen Sicherheitsgefühl wiegen könnten.

In Belgien sind Lootboxen aufgrund von Verbraucherrechtsbestimmungen verboten. Unternehmen, die gegen die Vorgaben verstoßen, müssen laut Gesetz mit Strafverfolgung rechnen. Aus diesem Grund hatte etwa Activision Blizzard das lootboxlastige "Diablo Immortal" in Belgien nicht auf den Markt gebracht.

Xiaos Bedenken zu nicht durchgesetzten Lootbox-Verboten scheinen gerechtfertigt. Dennoch enthält das Pre-Print-Paper einige fragwürdige Argumentationen. So führt Xiao etwa aus, dass ein nationaler Lootbox-Bann die E-Sports-Industrie eines Landes beinträchtigen würde, obwohl sich doch gerade jene Spiele besonders für den E-Sport eignen, die keine oder ausschließlich kosmetische Lootboxen oder Mikrotransaktionen anbieten. Er resümiert, dass ein nationaler Lootbox-Bann an sich schlecht sei, weil er im europäischen oder globalen Umfeld nicht durchsetzbar sei. Warum er daraus als Empfehlung ableitet, Verbote basierend auf Verbraucherschutzregelungen bleiben zu lassen, anstatt sie auf EU-Ebene auszuweiten, um dieses Problem zu lösen, wird jedoch nicht ersichtlich.

Pascal Wagner