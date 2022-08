Future and Reality of Gaming findet 2022 in Krems statt

Eigentlich ein fester Bestandteil der Game City Wien, dieses Jahr aber in Krems an der Donau: Die Future of Reality and Gaming (FROG), Österreichs wohl wichtigste Game-Studies-Konferenz, findet in diesem Jahr im Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität Krems statt. Das Zentrum ist Mitveranstalter der FROG und hat die Konferenz auch in den Online-Varianten der letzten Jahre betreut. In diesem Jahr findet die FROG hybrid statt: Am 25. November werden Workshops auf dem Gelände abgehalten, die eigentliche Konferenz am 26. und 27. November findet dann hybrid statt. Der Call for Abstracts ist ab sofort geöffnet, Talks zum übergreifenden Thema "Freedom / Oppression / Games & Play" können bis 09. Oktober über ein Online-Formular eingereicht werden.

Pascal Wagner