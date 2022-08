Tom Enoki wird Senior Managing Director bei Nintendo of Europe

In der Unternehmensleitung von Nintendo of Europe gibt es einen Wechsel: Tom Enoki ist neuer Senior Managing Director. Koji Miyake, vormals CEO/Chairman, kehrt in die japanische Zentrale zurück.

Tom Enoki ist bei Nintendo of Europe in das leitende Management eingetreten. Seit dem 16. Juli verstärkt er das Führungsteam als Senior Managing Director und Leiter des Corporate Planning Office. Chief Financial Officer bleibt Luciano Pereña. Chief Marketing Officer ist weiterhin Laurent Fischer. Alle drei unterstützen Stephan Bole, den Präsidenten von Nintendo of Europe. Während Tom Enoki zu Nintendo of Europe wechselt, kehrt Koji Miyake, ehemals CEO/Chairman des Unternehmens in Europa, zurück in die Unternehmenszentrale nach Japan.

"Unser Ziel ist es, den Menschen durch einzigartige Spielerlebnisse ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", sagt Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe. "Die Führungsstruktur von Nintendo of Europe ist darauf ausgelegt, sich allen Herausforderungen zu stellen und dieses Ziel in Europa zu erreichen. Wir begrüßen Tom in unserem Führungsteam und danken Koji Miyake für sein Engagement und seinen Einsatz in Europa. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

