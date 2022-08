Lea Harbich verstärkt Tencent Games

Die Social Media Expertin Lea Harbich kehrt in die Gamesbranche zurück und verstärkt seit Monatsanfang Tencent Games und deren internationale Gaming Brand Level Infinite als Social & Community Manager New Products.

Seit dem 1. August zeichnet Lea Harbich als Social & Community Manager New Products bei Tencent Games verantwortlich. Der chinesische Publisher baut seit geraumer Zeit das internationale Gaming Brand Level Infinite auf, unter dem die zahlreichen und unterschiedlichen Aktivitäten von Tencent Games und deren Töchter sowie Beteiligungen gerade in den westlichen Ländern gebündelt werden.

Harbich ist keine Unbekannter in der Gamesbranche und war bis Ende 2018 Social Media Managerin von GamePro/GameStar bei Webedia in Berlin, ehe sie zur Kommunikationsagentur Pure Online wechselte. Zuletzt arbeitete sie für Shine Conventions, Veranstalterin unter anderem des Content-Creator-Events Glow Convention by dm.