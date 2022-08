Community-Abenteuer gamescom Epix wird 2022 ausgebaut

Die Community-Aktion gamescom Epix geht zur gamescom 2022 in die nächste Runde. Seit dem 1. August können gamescom-Fans erste Quests lösen und auf Preise hoffen. Partner der Messe können sich unter anderem über gesponserte Quests an der Aktion beteiligen und so die Community erreichen.

Die Veranstalter der gamescom bauen in diesem Jahr das Community-Abenteuer gamescom Epix weiter aus. "In insgesamt sieben Story-Kapiteln treten Fans dem Kampf gegen den Bug-Boss bei. Dabei können alle mitmachen - ob Besucherinnen und Besucher vor Ort oder gamescom-Fans auf der ganzen Welt", so die Koelnmesse. Interessierte Teilnehmer:innen können Punkte sammeln, das Profil leveln und individualisieren, sich in Leaderboards mit anderen messen und am Ende zahlreiche Preise von gamescom-Partnern einsammeln. gamescom-Partner können sich über gesponserte Quests oder das Beisteuern von Gewinnen an der Aktion beteiligen (Details).

"2021 fand die die Community-Aktion gamescom EPIX erstmals statt, um Fans vor und während der Event-Zeit noch stärker einzubinden und Vorfreude auf die gamescom auszulösen. Damals wurden alle verfügbaren Quests gemeinsam von der Community gelöst und von gamescom-Partnern bereitgestellte Preise an Zehntausende Fans ausgeschüttet".

Folgende Neuheiten werden im Vergleich zu 2021 genannt:

"Fans lösen dieses Mal nicht als gesamte Community, sondern individuell Quests und können so auch unabhängig voneinander ihre Profile leveln Die Quests laufen plattformübergreifend und sind nicht mehr auf einzelne gamescom-Kanäle beschränkt gamescom EPIX Quests finden sowohl rein online als auch auf dem Gelände der gamescom in Köln statt Fans können ihre Profile auf verschiedene Weise (beispielsweise mit Avataren und Avatar-Rahmen) individualisieren. Individualisierungen können teils über gelöste Quests freigeschaltet werden Die weltweite Community kann sich über verschiedene Leaderboards miteinander messen und den Quest-Fortschritt untereinander vergleichen"