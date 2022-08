Google führt neue Richtlinie gegen unerwartete Ads ein

Ab September verbietet Google App- und Game-Firmen das einblenden von Werbung beim Start des Spiels, am Anfang von Spielabschnitten und an unerwarteten Zeitpunkten. Die Initiative geht auf Vorgaben der Coalition for Better Ads zurück, dürfte aber auch präventive Gründe haben.

In einer neuen Programmrichtlinie vom 27. Juli 2022 geht Google gegen bestimmte Formen von Advertising in Mobile Games und Apps vor. Ab 30. September 2022 verbietet Google das Einblenden von Werbung auf "unerwartete Arten". Der Richlinie nach fallen darunter:

"??Vollbild-Interstitial-Anzeigen aller Formate (Video, GIF, statisch und so weiter), die unerwartet eingeblendet werden, in der Regel wenn der Nutzer etwas anderes tun möchte, sind nicht zulässig.

Anzeigen, die während des Spiels zu Beginn eines Levels oder zu Beginn eines Inhaltsabschnitts erscheinen, sind nicht zulässig.

Interstitial-Anzeigen mit Videovollbild, die vor dem Ladebildschirm einer App (Startbildschirm) eingeblendet werden, sind nicht zulässig."

Google gibt an, sich damit an den Richtlinien der Coalition for Better Ads zu orientieren, einem Zusammenschluss von Verbraucherverbänden, Publikationen und Internetunternehmen. Mit den Richtlinien ist Google jedoch auch Teil einer Welle an erstärkenden Verbraucherrechten, die in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hatte. So werden beispielsweise Lootboxen von immer mehr Verbänden und Staaten nicht mehr unter dem Aspekt Glücksspiel, sondern als unlautere Verbraucherrechtspraxis diskutiert. Ein Vorstoß gegen aufdringliche und unlautere Werbeeinblendungen könnte Google gegen entsprechende Verfahren von Verbänden, Staaten oder der Europäischen Union wappnen. Auch der wirtschaftliche Aspekt ist jedoch nicht zu vernachlässigen: Der Frust unter Verbrauchern über überbordende Werbung wächst, und viele Eltern lassen ihre Kinder keine entsprechend überladenen Apps mehr nutzen. Eine Neuausrichtung hin zu fairerer, subtilerer Werbung könnte die Erfolgsquote der Werbung, die angezeigt wird, am Ende verstärken.

Pascal Wagner