Gameforge erneut als "Attraktiver Arbeitgeber" ausgezeichnet

Great Place to Work hat Gameforge erneut mit dem Titel "Attraktiver Arbeitgeber" ausgezeichnet. Sowohl die Work-Life-Balance als auch das hybride Arbeitsmodell und der Teamgeist seien "überdurchschnittlich hoch".

Das Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place to Work hat Gameforge als attraktiven Arbeitgeber ausgezeichnet. Den Preis erhielt das Unternehmen aufgrund der fairen Führung und der aktiven Förderung der Mitarbeiter:innen. Weiterhin wurde die sehr gute Work-Life-Balance, der starke Teamgeist und das diverse Umfeld als Pluspunkt für die Karlsruher genannt.

Als Grundlage für die Auszeichnung wurde eine anonyme Befragung der Mitarbeiter:innen von Gameforge genutzt. Die Umfrage umfasste zentrale Arbeitsthemen, Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und die Work-Life-Balance. Der Online-Fragenkatalog bestand aus 65 Fragen. Das Ergebnis war überdurchschnittlich gut im Vergleich mit anderen Unternehmen laut Great Place to Work.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden uns in einer anonymen Befragung so gut bewertet haben. Besonders die hohe Zufriedenheit bei Themen wie Work-Life-Balance und zum Teamgeist zeigen, dass uns die Transformation zu einem hybriden Unternehmen gelungen ist und sich die Mitarbeitenden als Teil eines Teams fühlen, obwohl sie nicht mehr täglich im Büro zusammenkommen", so Tom Burck, Chief Officer Customers & HR bei Gameforge.

"Unsere Belegschaft stammt aus über 35 Nationen und es macht uns glücklich, zu sehen, dass wir Diversität täglich leben und sich alle willkommen und wohl fühlen", sagt Anett Graf, Head of Human Resources. "Mit unserer Firmen-WG, einer Relocation Agentur, Sprachkursen und einem umfangreichen Onboarding unterstützen wir neue Kolleg:innen anzukommen. ?Und die Vielzahl an Events sorgt dafür, dass man sich über Abteilungs- und Hierarchie-Grenzen hinweg austauschen und leicht andere Team-Mitglieder:innen kennen lernen kann."

Adriano D'Adamo