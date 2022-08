Games-Releases in Kalenderwoche 31 vom 1. bis 6. August 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Hindsight", "GigaBash" und "Hard West 2".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

02.08.2022 - "Digimon Survive" für PS4 von Bandai Namco

Aufgrund von logistischen Problemen musste Bandai Namco die PS4-Version von "Digimon Survive" um eine Woche verschieben. Die digitalen Versionen sind am 29. Juli erschienen. Im neuesten Digimon-Abenteuer müssen Spieler:innen der Party helfen aus einer fremden Welt zu entkommen, die von den namensgebenden Digimon beheimatet wird. Der Titel ist eine Visual Novel mit Taktikkämpfen.

02.08.2022 - "Puzzle XXL 3 In 1 Collection" für Switch von Mindscape

Über 300 Puzzles mit bis zu 600 Teilen: Der Titel umfasst die drei Themen "Großartige Städte", "Wunderschöne Natur" und "Geniale Tiere". Die Puzzles können im Koop-Modus mit bis zu vier Spieler:innen zusammengesetzt werden.

Digital:

01.08.2022 - "The Gallery" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Aviary Studio

Das interaktive Adventure hat zwei Zeitebenen. Spieler:innen übernehmen die Rolle einer Frau in den 1980er-Jahren und die Rolle eines Mannes im Jahr 2021. Die Handlung dreht sich um die Geiselnahme eines Kunstkuratoren durch einen Künstler.

02.08.2022 - "Frogun" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Top Hat Studios

Der Plattformer präsentiert sich in einem Look, der an die Titel der PS-One- und N64-Zeit erinnert. Der "Frogun" ist ein Enterhaken im Frosch-Design, mit dem Spieler:innen verschiedene Level durchqueren, Münzen sammeln und Rätsel lösen müssen.

03.08.2022 - "South of the Circle" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von 11 Bit Studios

Das narrative Adventure behandelt die Beziehung zweier Cambridge-Akademiker:innen, die in den politischen Konflikt des Kalten Krieges involviert werden. Die Geschichte soll den Konflikt zwischen Liebe und Karriere ergründen.

04.08.2022 - "Sword and Fairy: Together Forever" für PS4 und PS5 von Eastasiasoft Limited

Das Abenteuer des Gotteskrieger Xiu Wu enführt Spieler:innen in die chinesische Mythologie und in das Reich der Dämonen. In schnellen Kämpfen muss der Übermacht der Monster Einhalt geboten werden. Die Geschichte soll rund 30 Stunden umfassen, Vorkenntnisse der Reihe sind nicht nötig. Eine physische Version soll demnächst folgen.

04.08.2022 - "American Truck Simulator - Montana" (DLC) für PC von SCS Software

Mit dem eigenen Truck gilt es Lieferungen quer durch den US-Bundesstaat Montana zu tätigen. Die Szenarien umfassen aber nicht nur Städte. Auch Nationalparks, wie der Yellowstone Nationalpark, sind Teil der Spielwelt.

04.08.2022 - "Gale of Windoria" für PC und Xbox One/Series von Kemco

Das Rollenspiel ist stark von den Klassikern der SNES- und PS-One-Zeit inspiriert. Eine diverse Party muss die Welt vor einer Bedrohung retten. Auf ihrem Weg durchschreiten sie mehrere Dungeons. Das Rollenspiel setzt auf denselben Artstyle und folgt derselben Formel wie viele Titel vom Publisher Kemco.

04.08.2022 - "Hindsight" für PC und Switch von Annapurna Interactive

Dieses Adventure gewährt einen Blick in die Vergangenheit. Jedes Objekt besitzt eigene Erinnerungen und diese können angesehen und erlebt werden, aber es wird auch ein Blick in die Zukunft gewagt.

04.08.2022 - "Hard West 2" für PC von Good Shepherd Entertainment

Der Wilde Westen trifft auf Dark Fantasy. In rundenbasierten Kämpfen kommandieren Spieler:innen eine Bande an übernatürlichen Kämpfer:innen und versuchen den mysteriösen Geisterzug zu übernehmen.

04.08.2022 - "Turbo Golf Racing" im Early Access für PC und Xbox One/Series von Secret Mode

"Rocket League" trifft auf Golf: "Turbo Golf Racing" ist ein Arcade-Rennspiel für bis zu acht Spieler:innen im Online-Multiplayer. Ziel ist es, mit Turbo-verstärkten Wagen gigantische Golfbälle einzulochen. Der Early Access soll ungefähr ein Jahr dauern.

04.08.2022 - "Camp Canyonwood" für PC von Graffiti Games

Das Sommercamp muss wieder aufgebaut werden. Von kleinen Zelten zu gemütlichen Hütten. Gleichzeitig müssen die Camper:innen unterhalten und am Leben gehalten werden, weil in den Wäldern einige Gefahren auf sie lauern. Der Titel kombiniert eine Aufbausimulation mit Survival-Elementen und einem niedlichen Artstyle.

05.08.2022 - "Retreat To Enen" für PC von Freedom Games

In diesem Open-World-Adventure hat die Welt ihre Kriege beendet und Frieden geschlossen. Spieler:innen begeben sich in dieser Welt auf eine Reise, wo sie eigene Basen bauen, jagen und viel Erkunden dürfen.

05.08.2022 - "GigaBash" für PC, PS4 und PS5 von Passion Republic

In diesem Arena-Brawler treffen riesige Monster aufeinander. Bis zu vier Spieler:innen dürfen sich durch die zerstörbaren Städte und Orte prügeln. Einige der Monster sind an Figuren aus klassischen Filmen angelehnt, aber es gibt auch neue Charaktere.