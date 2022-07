Kalypso feiert Geburtstag und 700.000 abgesetzte Einheiten von "Matchpoint"

Am 22. Juli lud Kalypso Media alle Mitarbeitenden weltweit zum 16. Unternehmensgeburtstag in Worms. Jubel kam auch für "Matchpoint - Tennis Championships" auf: Das Spiel setzte in drei Wochen 700.000 Einheiten ab.

Am 22. Juli feierte Kalypso Media Firmengeburtstag: 16 Jahre besteht das Unternehmen mittlerweile. 10 Niederlassungen in Deutschland, England, Frankreich, Japan und den USA umfasst die Kalypso Group mittlerweile, alle der weltweit 194 waren an diesem Tag zum "Group Meeting" mit angeschlossener Feier eingeladen. Laut Kalypso waren die meisten davon auch am Hauptsitz Worms anwesend.

Gleichzeitig konnte die Firma auch einen Spiele-Erfolg zelebrieren: Das für alle aktuellen Systeme erhältliche "Matchpoint - Tennis Championships", das am 07. Juli erstveröffentlicht wurde, kann bereits 700.000 Käufe sowie Downloads und Streams via Xbox Game Pass verzeichnen.

Simon Hellwig, Geschäftsführer erläutert: "Bei Kalypso arbeiten aktuell genau 194 Menschen an 10 Standorten in 5 Ländern. Normalerweise halten wir mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes 'Group Meeting' ab, an dem alle Mitarbeiter zusammenkommen, an Workshops teilnehmen, Strategien für die Zukunft definieren und sich kennenlernen. Wir begehen in diesem Sommer unseren 16. Geburtstag und sind sehr glücklich, dass wir fast die gesamte Mannschaft vor Ort versammeln konnten."

"In den letzten Jahren, gerade auch während der Pandemie, sind wir weiter stark gewachsen.Wir haben eine neue Publishing-Niederlassung in Japan und zwei neue Studios in Deutschland, Claymore Game Studios in Darmstadt und Nine Worlds Studios in München, gegründet, unser US-Office nach Seattle verlegt und unser Indie-Label Kasedo Games in Leicester weiter ausgebaut. So war es uns ein Anliegen, Arbeit und Vergnügen zu verbinden. Die Kolleg:innen konnten sich auf Arbeitsebene wie auch im sozialen Austausch kennenlernen, die Identifikation mit dem Unternehmen wurde gefördert und wir konnten unseren ersten großen, erfolgreichen Release von "Matchpoint - Tennis Championships" mit Xbox Game Pass feiern und genießen", ergänzt Geschäftsführerin Dr.

Pascal Wagner