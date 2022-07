Steam ändert Richtlinien für Shopgrafiken im Store

Valve Software hat neue Richtlinien für grafische Elemente auf Steam angekündigt. Es geht um Shopgrafiken beziehungsweise Banner, die das Produkt im gesamten Store repräsentieren. Auf Steamworks werden diese Elemente "Kapseln" genannt. Auf diesen Kapseln sollen nur Keyart/Artwork, der Titel und der Untertitel abgebildet werden. Bewertungen wie Steam-Nutzerreviews oder Rezensionen aus anderen Quellen, Logos von Auszeichnungen und Rabatthinweise wie "Jetzt im Angebot" sind ab Anfang September 2022 nicht mehr erlaubt. Gleiches gilt für Texte, Bilder oder Referenzen, die ein anderes Produkt bewerben, darunter fällt ebenso die Vermarktung von Fortsetzungen und anderen Titeln desselben Franchise.

Sollten große Updates und saisonale Events für ein Spiel angekündigt werden, sind temporäre Artworks für maximal ein Monat möglich, die allerdings bestimmten Beschränkungen unterliegen. So gilt es die Texte zu lokalisieren und auch nur den neuen Inhalt zu beschreiben. "Der einzig akzeptable zusätzliche Text auf einer Spielkapsel ist die Beschreibung eines großen Updates für den Spielinhalt, eines neuen saisonalen Events, eines Schlachtenpasses, eines Zusatzinhalts oder eines ähnlichen neuen Inhalts für das Spiel", heißt es.

Valve: "Diese neuen Richtlinien treten am 1. September 2022 in Kraft und wir bitten alle Spieleentwickler darum, ihre Grafiken zu überprüfen und Änderungen durchzuführen, damit diese die neuen Richtlinien einhalten. Zur Überprüfung Ihrer grafischen Elemente rufen Sie für Ihr Spiel die Einstellung "Shop bearbeiten" auf und klicken Sie auf den Tab "Grafische Elemente". Hinweis: Prüfen Sie, ob Sie über aktive temporäre Artworks verfügen, die Sie ebenfalls aktualisieren sollten. Alle Spiele, die den oben genannten Richtlinien nicht folgen, haben ggf. eingeschränkte Sichtbarkeit im Steam-Shop und sind nicht zur Teilnahme an offiziellen Steam-Aktionen oder Events berechtigt."

Die Gründe für die Änderung beschreibt Valve Software folgendermaßen: "Unser Ziel ist es, Kunden die Entdeckung und den Kauf von Spielen auf Steam so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. In letzter Zeit ist uns aufgefallen, dass Spieleentwickler mehr Text, Logos für Auszeichnungen und sogar Bewertungen in ihre Grafiken einfügen. (...) Zum Beispiel sind Spiellogos z. T. so klein, dass Spieler den Titel des Spiels nur schwer erkennen können. In anderen Fällen sind auf Grafiken so viele Bewertungen und Logos für Auszeichnungen abgebildet, dass sie vom eigentlichen Fokus des Bilds ablenken und es schwer erkennbar machen. Einige Kapseln enthalten Bewertungen aus Rezensionen, die nicht länger aktuell sind. Des Weiteren werden diese zusätzlichen Texte zumeist nur in englischer Sprache präsentiert und schließen somit den Großteil des internationalen Steam-Publikums aus."

Marcel Kleffmann