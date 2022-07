Annapurna Showcase zeigt deutsches "Forever Ago" und viele weitere Spiele

Zum zweiten Mal hielt Annapurna Interactive einen eigenen Showcase ab. Auch ein deutsches Studio war darin vertreten: "Forever Ago" vom Krefelder Studio Third Shift wurde präsentiert. Der Trailer zeigt den Writer Kai Brückers und den Artist Fabian Denter von Third Shift, wie sie über ihre Karriere in der Videospielindustrie sprechen. Beide gemeinsam sind die Gründer von Third Shift. "Forever Ago" umfasst den Roadtrip eines älteren Mannes in einem Van. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt.

Zu den anderen Titeln des Showcases gehört unter anderem das neue Spiel von Keita Takahashi, der bereits die Katamari-Reihe entwickelt hat. Sein neues Spiel besitzt noch keinen Namen und das Material zeigt lediglich ein schlafendes Kind. Ebenfalls kündigten Cardboard Computer, die Entwickler:innen von "Kentucky Route Zero", ein neues Spiel bisher ohne Namen oder Material an. Für mehr Abwechslung sorgte "Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem" von Dinogod. Der Mech-Fighter besitzt Elemente einer Farmsimulation und Basenbau. In "Flock" von den "I-am-dead"-Entwickler:innen Hollow Pond dürfen Spieler:innen durch die Luft fliegen und neue Freunde einsammeln. Zusammen mit Great Ape Games kündigte Annapurna zudem das Dinosaurier-Survival-Game "The Lost Wild" für den PC an.

Auf dem Showcase wurden ebenfalls Updates zu anstehenden Veröffentlichungen präsentiert. "Thirsty Suitors" und "Hindsight" haben neue Trailer erhalten. Bezüglich der Switch-Version von "Outer Wilds" gab es ein Update. Die Entwicklung braucht etwas länger als gedacht, aber der Titel erscheint am 15. September für die PlayStation 5 und Xbox Series X als kostenloses Update für Besitzer:innen der Last-Gen-Version. Noch am selben Abend veröffentlichte Annapurna Interactive "What Remains of Edith Finch" für die aktuelle Konsolengeneration.