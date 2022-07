Sony kündigt offiziellen Backbone One iPhone-Controller an

Überraschend kündigt Sony zusammen mit der Smartphone-Peripheriefirma Backbone den Backbone One an, einen offiziellen PlayStation-Controller für iPhones. Das 119,99 Euro teure Gerät unterstützt PlayStation Remote Play und native iPhone-Games und kommt im PS5-Look-and-Feel daher.

In einem Artikel auf dem PlayStation Blog kündigte Maneet Khaira, CEO der Mobile-Controller-Firma Backbone, gestern überraschend eine Kooperation mit dem Konsolenhersteller an: Gemeinsam bringen die beiden Firmen den Backbone One heraus, einen Smartphone-Controller im offiziellen PS5-Look-and-Feel. Der Backbone One erscheint zunächst exklusiv für iPhones. Der Controller unterstützt außerdem nativ Sonys Pulse 3D Headset.

Zum Release wird der Backbone One zunächst in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Kanada, Mexiko, Australien und Neu Seeland verfügbar sein, ein weltweiter Launch soll folgen. Auf der Backbone-Seite ist der Controller bereits für 119,99 Euro vorbestellbar. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Die Smartphone-Hardware folgt auf Sonys kürzlichen Vorstoß in mehr Peripheriegeräte für Spieler:innen mit der neuen InZone-Headsetmarke.

Backbone One unterstützt sowohl das Remote Play von PS4- und PS5-Spielen auf dem iPhone als auch alle controllerkompatiblen App-Store-Games. Geladen wird er über das Telefon, muss also nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Über die Backbone-App werden mehrere PlayStation-Integrationen ausgespielt, unter anderem die Möglichkeiten, durch die verfügbaren Remote-Play-Titel zu navigieren und eine explizite Kategorie für News und Updates von Sony.

Pascal Wagner