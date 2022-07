Indie Arena Booth verzeichnet Rekordjahr

Die Indie Arena Booth (IAB) findet dieses Jahr auf der gamescom sowohl physisch als auch digital statt. Laut Wolf Lang, CEO vom Veranstalter Super Crowd, wird die IAB hinsichtlich der Quadratmeter einer der größten Stände der Messe werden. Weiterhin kann die IAB mit 130 Ausstelleranmeldungen ein Rekordjahr verzeichnen. "Wir hatten so viele Ausstelleranmeldungen wie noch nie. Ein toller Mix an Firmen, Partner:innen, wie Nintendo mit der Nintendo-Switch-Area, Valve und Twitch", so Wolf Lang. Verantwortet wird die IAB von Projektmanagerin Valentina Birke.

Mit der Indie Arena Booth verfolgt Super Crowd das Ziel eine kuratierte Sammlung an Indie-Titeln zu präsentieren und einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo Entwickler:innen "sich mit Creator:innen, Business-Personen und Publishern in einer safe Environment treffen können, was sehr gefragt ist", erklärt Lang. Die Indie Arena Booth wird 130 Spiele umfassen, die von der Jury ausgesucht wurden. "Wir haben unseren kuratierten Ansatz, um die Developer zu schützen, aber auch für die Publisher und Partner:innen attraktive Matches auf der gamescom zu schaffen. Durch eine renommierte, internationale und diverse Jury werden jedes Jahr die besten Spiele bestimmt. Diese duale Vorgehensweise haben wir in den letzten 10 Jahren entwickelt und im Austausch mit den Entwicklern und Partnern jedes Jahr optimiert", beschreibt es Wolf Lang.