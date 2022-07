Polaris öffnet Ticketverkauf mit Early-Bird-Preisen

Bis Ende August noch bietet die Polaris Convention vergünstigte Tickets an. Besucher:innen des Community-Events, das im Oktober in Hamburg stattfindet, dürfen sich auf mehrere Themenwelten, über 120 Aussteller:innen und diverse Influencer:innen freuen. Auch für Esports-Fans hält das Programm einiges parat.

Vom 28. bis 30. Oktober findet in Hamburg die Polaris statt. Tickets können ab sofort erworben werden, bis Ende August noch zu einem vergünstigten Preis. Tagestickets kosten dann 22 Euro statt später 29 Euro, Tickets für alle drei Tage 53 Euro statt 60 Euro.

Die Messehallen umfassen mehrere Themenbereiche, die eingeteilt sind in Gaming, E-Sports, Artists, Asia und Shopping. Die Polaris kann über 120 Austelleranmeldungen verzeichnen. Zu den ersten angekündigten Partner:innen gehören unter anderem Capcom, Crunchyroll, Daedalic Entertainment, Fritz Kola und Razer. Welche Influencer:innen auf dem Event anzutreffen sein werden, zeigt der neueste Trailer für die Polaris. Unter anderem sind Lara Loft, Farbenfuchs und Fishc0p mit dabei. Künstler:innen und Creators können sich noch bis Ende des Monats auf der Webseite der Polaris anmelden.

Es werden mehrere Esports-Turniere abgehalten in Rocket League, Super Smash Bros und Fifa. Das Programm soll über 500 Teilnehmer:innen umfassen. Auf der Messe wird es mit der von Super Crowd entwickelten App möglich sein, dass Besucher:innen sich einen virtuellen Avatar bauen, Sticker sammeln und Belohnungen für sich und das Team freischalten können. Die Teams teilen sich in die fünf Themenbereiche ein, ingesamt will die Polaris das Flair eines Vergnügungsparks in die Hamburger Messehallen bringen.