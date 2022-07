Ticketverkauf für die gamescom asia eröffnet

Die gamescom asia findet vom 20. bis 23. Oktober in Singapur statt. Im Vorfeld findet am 19. Oktober eine Online Show statt. Die Messe wird von der Koelnmesse und dem game e organisiert. Tickets dafür können ab sofort erworben werden. Bis zum 23. September sind sie um 50 Prozent reduziert. Es gibt zwei Arten von Tickets. Das "Trade Conference Delegate Ticket" umfasst den Zugang zu Messe und beiden Ausstellungshallen, die Teilnahme am Speed Dating für Entwickler:innen, Publisher und Investor:innen, und der Zugang zur virtuellen Community Plattform für Networking, Matchmaking und on-demand Content. Das "Trade Visitior Ticket" ermöglicht den Zugang zu beiden Ausstellungshallen und der virtuellen Community Plattform.

Zu den Sponsoren der gamescom asia gehören unter anderem Microsoft, Xsolla und TikTok. PlayStation, 9Gag und LAI Games werden ebenfalls an der Messe beteiligt sein. Weiterhin wird es Länderpavillons von Singapur und Deutschland geben.