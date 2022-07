Federal Trade Commission schreitet gegen Metas VR-Konsolidierung ein

Die Federal Trade Commission der USA stoppt den Kauf der VR-Fitness-Firma Within durch Facebooks Meta. Meta versuche, einen Konkurrenten aufzukaufen und den Kompetitionsdruck zu senken, so die Begründung.

Die Federal Trace Commission (FTC) der USA hat den Kauf des VR-Unternehmens Within durch Facebooks Mutterfirma Meta verhindert. Within entwickelt die VR-Fitness-App ?Supernatural?. Der Kaufversuch durch Meta fällt in die Vorhaben des Unternehmens, seine Vision des Metaverses mit dreidimensionalen VR-Räumen voranzutreiben.

Die FTC sieht in dem Kaufvorhaben den Versuch des Monopolisten, Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Als Marktführer in so gut wie jeder Abteilung der VR-Industrie, von der Hardware hin zum App-Store und mehreren großen Developer-Firmen sei der Kauf der erfolgreichen VR-Fitness-Firma ein Eingriff ins Marktgleichgewicht. Mit dem Kauf von Beat Games, dem Studio hinter ?Beat Saber? im Jahr 2019 sei ?Supernatural? zudem ein direkter Konkurrent von Metas Medienkonglomerat. Ein Kauf sei damit auch kartellrechtlich hochgradig illegal. Der Facebook-Mutter droht nun eine Klage der Bundesbehörde.

"Anstatt sich im Wettbewerb zu behaupten, versucht Meta, sich an die Spitze zu kaufen", so John Newman, stellvertretender Direktor des FTC Bureau of Competition. "Meta besitzt bereits eine der meistverkauften Virtual-Reality-Fitness-Apps und hätte die Möglichkeit, noch stärker mit der beliebten Supernatural-App von Within zu konkurrieren. Meta entschied sich jedoch dafür, die Marktposition zu kaufen, anstatt sie sich durch Leistung zu verdienen. Dies ist eine illegale Übernahme, und wir werden alle angemessenen Rechtsmittel einlegen."

Die verstärkten Vorstöße der FTC in die Marktregulierung gegen große Monopole in den letzten Jahren werfen auch für die Konsolidierung des Gaming-Markts größere Fragen auf. Der Deal Microsofts, Activision aufzukaufen, ist beispielsweise noch nicht finalisiert und könnte an der FTC scheitern. Die Sorge um eine Zerschlagung der Konsolidierungen kann als einer der treibenden Faktoren des Mindset-Wandels vieler Unternehmen gesehen werden. So dürfte Microsofts Anerkennung der Activision-Gewerkschaften und deren Angebot, im Gegenzug die Übernahme gutzuheißen, zum Teil auch damit zusammenhängen, dass eine Zusammenarbeit von Konzern und Gewerkschaft die FTC zu einer wohlwollenderen Interpretation des Kartellrechts bewegen könnte.

